"Mi riconosco nell'anima liberale": Tosi aderisce a Forza Italia

Ieri pomeriggio Silvio Berlusconi ha lanciato un appello a tutti i moderati a scegliere Forza Italia per permettere all’Italia di avere dei governi di centrodestra, con un centro alternativo alla sinistra. Un invito rivolto a liberali, riformisti, garantisti e cristiani che ha già fatto breccia. Il primo a rispondere a questo appello è stato Flavio Tosi, arrivato terzo al primo turno delle comunali di Verona (nonostante l’ottimo 23,88%) e pronto a fornire il suo contributo alla causa azzurra.

“L’adesione di Tosi significa l’adesione di una serie di liste civiche e grazie alla sua scelta Forza Italia a Verona rappresenta il 24%” , ha esordito in conferenza stampa Antonio Tajani: “Questo credo che sia un dato molto importante in vista della prossima tornata amministrativa. Come avevamo promesso, Forza Italia con le sue liste civiche è pronta ad apparentarsi e a sedersi attorno al tavolo con i rappresentanti del centrodestra a Verona per permettere il successo della coalizione nella città” . Un segnale di lealtà e coerenza, ha sottolineato il vicepresidente del Ppe.

Il coordinatore nazionale azzurro ha evidenziato che il rafforzamento di Forza Italia è mirato a consentire il successo del centrodestra sia alle amministrative, sia alle prossime politiche. L’ingresso di Tosi, definito da Tajani un “politico di razza”, rappresenta un tassello importante nel percorso del partito. Grande la soddisfazione di Tosi: “Sono onorato della telefonata di ieri del presidente Berlusconi. Le nostre civiche hanno fatto un percorso verso Forza Italia nato diversi anni fa ormai. Nel centrodestra c’è un'anima sovranista populista e una pragmatica, liberale, con cultura di governo, che non urla: io faccio parte di questa seconda, quella di Forza Italia, unica forza così nella coalizione” .