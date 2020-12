"Mi sono già organizzata tre cene diverse per 6 nipoti"

Lucia Rizzi, diventata la tata più famosa d'Italia con il programma televisivo Sos Tata ha ben sei nipoti, due piccolissime di quattro e sei anni. «Ma tutti purtroppo vivono fuori Milano e così in questo periodo non ho potuto vederli spesso». In casa sua il Natale è una tradizione davvero sentita, «Eravamo abituati che tutta la tribù veniva a casa mia il 25 mattina, tutti e 14 arrivavano da noi e trovavano i pacchetti da scartare sotto l'albero in salotto. Quest'anno mi rendo conto che dobbiamo attenerci alle regole, c'è chi soffre davvero, dobbiamo avere rispetto». Ma Tata Lucia non ha certo intenzione di farsi scoraggiare. «Prima di tutto ho già organizzato nel mio palazzo la realizzazione dell'albero. Ogni bambino porterà tre palline e lo decoreremo insieme». «E per la famiglia organizzerò tre cene diverse, una per ogni figlio con i relativi nipoti. Così non saremo in troppi e manterremo il numero sotto controllo come richiesto dal Governo. Saranno cene in anticipo rispetto al 25, ma rimarrà la stessa gioia di sempre. E poi per i piccoli non ci sarà praticamente nessuna differenza, loro ci insegnano la semplicità, e la bellezza dell'incontro. Anche se non sarà perfettamente il giorno di Natale, sarà comunque il nostro Natale pieno d'amore. Poi ci sono i riti, che io come educatrice ho sempre ritenuto fondamentali nella vita dei bambini. Cose semplici ma determinanti, come mettere dei fiocchi rossi alle sedie, un bel vestito, le candele in tavola per dare quella sacralità al momento».