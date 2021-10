"Michetti? Dal mondo neofascista". Ma la Gruber viene smentita

Ci risiamo: a ridosso di ogni appuntamento elettorale viene evocato puntualmente lo spettro del pericolo fascista per tentare di screditare il centrodestra. In questi giorni, in vista delle elezioni Amministrative, si è scatenato un putiferio politico soprattutto contro Lega e Fratelli d'Italia: prima il caso Morisi, poi l'inchiesta di Fanpage. Ed ecco che ieri sera Lilli Gruber ha fatto una pesantissima considerazione personale su Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra a Roma che al ballottaggio dovrà sfidare Roberto Gualtieri del Partito democratico.

L'offensiva della Gruber

La conduttrice di Otto e mezzo, programma in onda su La7, ha rivolto una dura accusa nei confronti di Michetti. In studio si stava parlando appunto del candidato sindaco in quota Fratelli d'Italia. Carlo Calenda, candidato di Azione, ha annunciato che voterà per Gualtieri al ballottaggio. Nulla di personale contro Michetti, ma ritiene che sia " totalmente incapace ". Un lecito punto di vista.

Ma questa vergogna senza pari si può chiamare giornalismo? pic.twitter.com/tCnVUpK6LG — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 7, 2021

Peccato che la Gruber si sia spinta oltre. " Michetti viene da un mondo della destra, destra, destra. Forse anche un po' neofascista ", ha insinuato la giornalista. Che è stata stoppata da Calenda, il quale ha invitato a evitare di tirare continuamente in ballo il pericolo del fascismo quando si parla di centrodestra: " Trovo estremamente sbagliato bollare la destra come neofascista, è un modo per radicalizzarla. Michetti è stato votato da tantissime persone. Il suo problema non è che sia neofascista, penso sia democristiano ".

Michetti smentisce la Gruber

In merito si è espressa anche Giorgia Meloni, che sui propri canali social ha postato il video dell'intervento della Gruber. " Ma questa vergogna senza pari si può chiamare giornalismo? ", si è chiesta sconcertata. Ma a smentire la conduttrice televisiva ci ha pensato proprio il diretto interessato. Michetti, contattato dall'Adnkronos, ha giudicato come " vergognoso " l'atteggiamento della giornalista.