"Le mie parole...". Così Giorgia Meloni ha asfaltato chi la scredita

Dopo la presa di ferragosto di Kabul da parte dei talebani, gli scenari geopolitici si sono fatti molto più complessi. Il Medioriente è una corda di violino straordinariamente tesa e l'incertezza domina sovrana in molti Paesi. Traendo spunto da un articolo del Corriere della sera dal titolo " La vittoria talebana e le mire sul Pakistan nucleare ", Giorgia Meloni in settimana ha rilasciato alcune dichiarazioni con cui ha alzato l'allerta su quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi. Le sue parole sono state, però, utilizzate dal settimanale L'Espresso per deridere la leader di Fratelli d'Italia sulle sue presunte poche conoscenze di geopolitica.

Durante il meeting di Comunione e liberazione, parlando di " conseguenze geopolitiche imprevedibili " dopo i fatti di Kabul, Giorgia Meloni ha sottolineato come il Pakistan, uno Stato islamico dotato di bomba atomica, " rischia di finire sotto controllo dei talebani ". Niente di nuovo per chi conosce le dinamiche di quelle realtà, come infatti spiega il Corriere della sera, che riprende a sua volta The Economist: " La presa di Kabul apre la strada alla destabilizzazione di fatto del Pakistan. Con ogni probabilità, non appena i talebani avranno consolidato il potere, tra le altre cose rivolgeranno lo sguardo verso il Paese confinante, con l’obiettivo di influenzarlo seriamente ".