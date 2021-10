Dopo Mietta isolato Remigi. Rischio focolaio a "Ballando"

Pure Memo Remigi è in quarantena. Dopo il caso di Mietta che è risultata positiva al Covid e su cui si è scatenato un polverone, ieri un altro concorrente di Ballando con le stelle ha dovuto restare a casa sul divano invece che in studio a provare i passi di danza. Insomma per il programma di Raiuno la situazione si fa sempre più complicata: la speranza è che non ci scateni un focolaio. Sabato prossimo, oltre a non esserci in gara la cantante pugliese, potrebbe saltare il turno anche il musicista collega di ballo (si deciderà nei prossimi giorni). E non è facile per lo show restare senza due concorrenti.

La quarantena di Remigi, però, secondo quanto si precisa in Rai, non è collegabile al caso di Mietta, cioè non ci sarebbero stati contatti tra i due. Remigi è in isolamento fiduciario per un contatto con un altro dipendente della tv di Stato risultato positivo al Covid. Lo ha rivelato lo stesso cantante in collegamento ieri pomeriggio con Serena Bortone a Oggi è un altro Giorno, dove è presenza fissa. Da casa, dove - per una simpatica gag - si è palesato in video in giacca, cravatta e... mutande ha confermato di stare bene.

Mentre, alla stato attuale, non risultano positivi o in quarantena altri concorrenti di Ballando, nonostante si frequentino fuori e dentro gli studi Rai. Soltanto Maykel Fonts, il ballerino professionista che fa coppia con Mietta è in isolamento, perché a stretto contatto con la cantante, mentre le altre coppie continuano ad allenarsi. Certo è che la scelta di Mietta di partecipare al programma senza essere vaccinata (caso sollevato da Selvaggia Lucarelli che gliel'ha chiesto in diretta sabato scorso) resterà un caso importante. I personaggi famosi non dovrebbero dare l'esempio e vaccinarsi? Si domandano ancora in tanti sul web. E altri si interrogano su quali siano i problemi di salute che hanno impedito alla cantante di vaccinarsi, rivelazione confermata da lei stessa in un lungo tweet in cui ha chiarito i motivi per cui non si è ancora vaccinata, spiegando comunque di essere perfettamente in regola con il green pass.