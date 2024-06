Migranti, la sfida di Biden. "Cittadinanza a 500mila"

Ascolta ora 00:00 00:00

Svolta sull'immigrazione per Joe Biden, che offre un percorso accelerato verso la cittadinanza americana a mezzo milione di persone senza documenti. Il presidente Usa, consapevole di quanto il dossier sia cruciale in vista delle elezioni di novembre, cerca di rispondere alla promessa delle deportazioni di massa paventate da Donald Trump mantenendo una linea dura nei confronti dei clandestini che tentano di entrare negli Stati Uniti (solo due settimane fa ha approvato dei limiti alle richieste di asilo), ma cercando anche di recuperare lo slancio dei Dreamer di Barack Obama. E per questo, nel 12esimo anniversario del Daca, la legge che protegge dall'espulsione i soggetti arrivati nel paese da bambini, ha firmato un decreto esecutivo rivolto agli immigrati che vivono illegalmente negli Usa da anni, ma sono sposati con cittadini americani. In base alle nuove regole non potranno essere deportati, avranno permessi di lavoro e un percorso verso la cittadinanza. «Non dobbiamo giocare e fare politica con il confine con il Messico, ma dobbiamo risolvere il problema» dei migranti, ha detto Biden alla Casa Bianca: «Mi rifiuto di credere che per mettere al sicuro la nostra frontiera dobbiamo rinunciare ad essere americani». Ha poi aggiunto che l'obiettivo è mantenere unite le famiglie, e ha attaccato ripetutamente il predecessore. «La precedente amministrazione ha separato le famiglie di migranti, noi vogliamo riunirle», gli ha fatto eco la sua portavoce Karine Jean-Pierre. Il nuovo programma è uno dei maggiori del governo federale per aiutare gli immigrati privi di documenti da quando il programma Deferred Action for Childhood Arrivals è stato annunciato da Obama nel 2012. Le nuove regole - già criticate duramente dai sostenitori di Trump - si applicano a coloro che vivono nel paese da almeno 10 anni e si sono sposati con un cittadino statunitense prima del 17 giugno 2024 (circa 500.000 persone secondo le stime dell'amministrazione, oltre a 50.000 figliastri di americani che hanno meno di 21 anni). Chi è in possesso dei requisiti necessari avrà l'autorizzazione al lavoro e il diritto di rimanere negli Stati Uniti per un massimo di tre anni mentre fa domanda per la residenza permanente, e di conseguenza potrà poi chiedere la cittadinanza. La mossa punta a conquistare le zone a maggioranza ispanica di stati chiave come Arizona, Nevada e Georgia, cruciali per la rielezione di Biden. Anche se in realtà, un sondaggio di Cbs News e YouGov condotto a inizio giugno mostra che il 62% degli elettori registrati sosterrebbe un programma governativo per deportare tutti i migranti che vivono illegalmente nel paese. Immediati sono arrivati gli attacchi dei repubblicani: secondo la deputata di estrema destra della Georgia, Marjorie Taylor Greene, il comandante in capo «ha firmato un ordine esecutivo di cittadinanza gratuita per l'acquisto di voti». Mentre il deputato Josh Brecheen dell'Oklahoma ha affermato: «Con un tratto di penna il presidente sta proteggendo 550.

000 stranieri illegali dalla deportazione. Tutto questo nel tentativo di placare i loro familiari di cui spera di avere il voto». Trump, da parte sua, è diretto a Racine, nel Wisconsin, per parlare della «presidenza fallita di Biden».