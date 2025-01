A Milano animali sepolti con i padroni

Ascolta ora 00:00 00:00

Inseparabili in vita e - da ora in poi - anche dopo la morte. A Milano con l'anno nuovo è scattato il via libera alla sepoltura degli animali domestici insieme ai proprietari. Cani, gatti, ma anche roditori, pesciolini rossi, uccelli, tartarughe, conigli, criceti, furetti e tutti gli altri animali tenuti «per compagnia o diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari», potranno essere tumulati nei cimiteri cittadini all'interno della sepoltura in cui è già presente il loro padrone.

Il Comune, con una determina dirigenziale, ha dato infatti concreta attuazione alla Legge regionale del 14 giugno 2022 e stabilito procedure e requisiti per richiedere la sepoltura. Poca burocrazia, la procedura come assicurano dall'assessorato ai Servizi civici, è molto snella. Se il defunto non ha lasciato una volontà scritta specifica basta che un erede la riporti con un'autocertificazione firmata.

Niente dediche o immagini. Sulla lapide della tomba di famiglia o del loculo è vietata ogni epigrafe riferita all'animale, non si possono aggiungere neanche il nome e le date di nascita e morte e l'unica fotografia ammessa è quella del defunto ritratto insieme all'amico di una vita. La tumulazione potrà avvenire in cellette (due urne cinerarie in tutto, di cui una dell'animale), in colombari (tre cassettine di resti/ceneri al massimo) o in tombe di famiglia (in questo caso la tumulazione dell'animale dovrà occupare lo spazio di un'urna per ceneri). La giunta di Beppe Sala non si è discostata da quanto era già previsto nella legge e nel successivo Regolamento della Regione Lombardia, e la principale condizione prevista nella norma è che l'animale debba essere tumulato insieme o solo successivamente alla sepoltura del padrone, nella stessa tomba. Qualora nel tempo fosse necessario spostare i resti del defunto, scatterebbe anche il trasferimento delle ceneri di cani, gatti, pesci. Se la nuova sede non potrà accogliere entrambi, le ceneri dell'animale saranno consegnate ai parenti o a chi ha richiesto la traslazione. Non è ammessa la dispersione delle ceneri nei cimiteri e neanche il conferimento nel cinerario comune o nell'ossario comune.

Milano è la prima grande città ad applicare il regolamento lombardo. É stata battuta sul tempo per pochi mesi da Cinisello Balsamo, Comune dell'hinterland governato dal sindaco leghista Giacomo Ghilardi, che ha firmato lo stesso provvedimento a marzo 2024.

«La tumulazione degli animali domestici nei cimiteri cittadini ha sostenuto l'assessore milanese ai Servizi civici Gaia Romani è un atto di civiltà che in molti attendevano.

Sappiamo quanto oggi, sempre di più, molte persone instaurino con i propri animali un rapporto speciale al pari di quello con un familiare stretto e sapere di poter riposare accanto, garantendogli una degna sepoltura, è certamente un'iniziativa di grande attenzione e sensibilità che dà sollievo a chi ama gli animali e condivide con loro un pezzo della propria esistenza».