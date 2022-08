Pestato dagli abusivi che ha denunciato. L'orrore dei sinti sull'80enne

Ancora un episodio violento nei comprensori popolari di Milano. Nella serata di giovedì 25 agosto, un anziano uomo di 80anni è stato picchiato da due occupanti abusivi perché colpevole di aver denunciato un allacciamento irregolare alla rete elettrica. I fatti sono accaduti nelle case di via Salomone, nel quartiere Taliedo, periferia sud-orientale della metropoli. È qui che, nella mattinata di ieri, Unareti era intervenuta per staccare l'allaccio abusivo in collaborazione con Aler. Una denuncia e un intervento che non sono piaciuti ai rom, che hanno ben pensato di reagire aggredendo l'anziano signore che aveva cercato di riportare la legalità in quel fazzoletto di Milano.

" Gli occupanti sono dei sinti più volte segnalati per gravi episodi. Dal furto delle luce, che ha comportato più volte cortocircuiti e incendi nel locale contatori, alle minacce ai vicini ", denuncia Oscar Strano, portavoce del comitato Salomone Rinasce. Una situazione non nuova, quindi, per il comprensorio popolare, che è stata più volte denunciata ma senza successo e che ha portato all'aggressione di uno degli anziani inquilini regolari degli stabili. " Non siamo più disposti a convivere con questi delinquenti. Chiediamo lo sgombero immediato ", ha dichiarato Strano. Fortunatamente, la vittima dell'aggressione non ha riportato gravi ferite e dopo una notte in ospedale per accertamenti è stato dimesso e rimandato a casa, anche se giustamente preoccupato e sotto choc per quanto accaduto. " Come si può pensare di lasciare senza tutele una persona anziana perbene? ", si chiedono oggi gli abitanti del quartiere, stremati dalle continue angherie subite dalla comunità sinti e rom della zona: " Siamo pronti alle barricate. Stufi di pagare per i delinquenti ".

L'assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia, Alan Rizzi, ha espresso la sua vicinanza al quartiere e alla vittima: " Atto gravissimo che non può rimanere impunito. Sono fiducioso del lavoro che svolgeranno le Forze dell'Ordine. Occorre dare un segnale immediato di legalità ". L'assessore ha sottolineato che " la riqualificazione dei caseggiati rischia di risultare vana se non si inizia subito con un lavoro meticoloso di giustizia sociale ". Un'azione che deve partire " liberando il quartiere dai delinquenti, per bloccare quei traffico e quel senso di anarchia cui ci siamo tristemente abituati. Gli alloggi occupati da questi personaggi devono essere riassegnati subito alle persone perbene ".

A Silvia Roggiani, segretaria metropolitana del Partito democratico a Milano, e candidata per la Camera nella lista plurinominale della Circoscrizione Milano-Monza, che ha strumentalmente attaccato il centrodestra e la Regione Lombardia sulle case popolari, ha replicato Samuele Piscina, che ha definito "surreali" le parole della dem. Il consigliere comunale di Milano in forza Lega ha evidenziato come " Regione Lombardia ha stanziato 1,2 miliardi in per gli interventi sulle case Aler, sia infrastrutturali che sociali ". Tuttavia, ha proseguito Piscina, " Regione Lombardia, al contrario del Comune di Milano, non ha poteri per intervenire in compiti di polizia giudiziaria e, a oggi, per liberare le case occupate e quindi ristrutturarle può avvalersi unicamente delle forze dell'ordine, sottorganico e con numerosi problemi di sicurezza da gestire nella città più insicura d'Italia, anche a causa delle politiche del Pd ".