Milano, si infiamma la sfida per le elezioni Comunali. Rasia: "Pronto a candidarmi"

Il 2021 sarà l'anno delle elezioni comunali a Milano e la sfida sembra essersi già accesa in queste ultime ore. Intervenendo a Radio Popolare questo pomeriggio, Beppe Sala ha confermato la volontà di ricandidarsi nella sua città. Le parole del sindaco uscente hanno innescato la reazione di Matteo Salvini, che sogna di portare la Lega a Palazzo Marino. In questa direzione ha fatto un passo avanti Roberto Rasia, che si dice disponibile alla candidatura come sindaco per il centrodestra.

" Milano mi conosce. Io non sono così matto da pensare di essere il meglio, però dopo una lunga riflessione mi sono convinto a ricandidarmi per vari motivi: il primo è che chi fa politica deve immaginare di essere una speranza per la gente e i cittadini me lo hanno fatto sentire in queste settimane ", ha affermato Beppe Sala in radio, che poi ha proseguito: " Il secondo è che ho temuto che, non ricandidandomi, la parte politica avversa potesse vincere. Potrà vincere anche oggi, ma mi sono sentito il candidato più forte per il centrosinistra e non voglio una Milano governata dalla Lega. Per cui ho deciso di fare il passo ". Il sindaco uscente ha riconosciuto la forza della Lega nel tessuto sociale milanese, pertanto ha deciso di riproporsi per tentare di frenare l'ascesa del Carroccio nel capoluogo economico italiano.

Le parole di Sala sono state commentate da Matteo Salvini: " Sala non vuole che donne e uomini della Lega possano governare, migliorare, far crescere Milano. Strano concetto di 'democrazia', per fortuna a decidere saranno i milanesi e non le segreterie dei partiti. La nostra è una grande città a prescindere dai sindaci, una grande città che chiede e merita di più ". Matteo Salvini sottolinea come, negli ultimi anni, la politica cittadina abbia quasi dimenticato alcune aree decentrate di Milano: " Quante periferie e quanti quartieri sono stati dimenticati dal Comune in questi anni? Troppi, noi ripartiamo proprio da lì, dalle comunità, dalle associazioni, dai quartieri e dalle persone ".