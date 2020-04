Minacce alla Meloni: "Lo stalker è pericoloso"

È socialmente pericoloso l'uomo che ha perseguitato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, con continui messaggi sui social. Dallo scorso 31 luglio, giorno in cui l'uomo è stato fermato, lo stalker si trova ai domiciliari. Ma la misura a lui più idonea sarebbe il Rems, la residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura sanitaria per gli autori di reato affetti da disturbi mentali e ritenuti pericolosi.

È questo il parere del direttore del dipartimento di salute mentale dell'Asl Roma3 e presidente della Società Italiana di Psichiatria della Regione Lazio. Si tratta del perito nominato dalla Prima sezione penale del tribunale di Roma, che ha dovuto valutare le condizioni di Raffaele Nugnes. L'uomo è accusato di aver scritto messaggi minatori dalla sua pagina Facebook, indirizzati a Giorgia Meloni, costituitasi parte civile nel processo. Secondo il perito, che dovrebbe esprimere il proprio parere nell'udienza del 21 aprile (sempre che non venga rimandata per l'emergenza coronavirus), Nugnes " presenta una capacità di intendere e di volere grandemente scemata" , come riportato da AdnKronos. Lo stalker sarebbe stato identificato come socialmente pericoloso.