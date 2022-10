"Acchiappa il ministro": il 'gioco' degli studenti contro il governo Meloni

Hanno organizzato una sorta di "luna park" in piazza per protestare contro il nuovo governo italiano presieduto da Giorgia Meloni: obiettivo privilegiato i nuovi ministri in carica, i presidenti della Camera dei deputati e del Senato e più in generale il programma politico che l'esecutivo intende attuare.

Il "parco giochi" allestito da un gruppo di studenti nel centro di piazza Dante a Napoli è nato con lo scopo di attirare l'attenzione della gente: per questo motivo gli organizzatori hanno cercato di coinvolgere i passanti, facendoli partecipare alle varie attività ludiche. Il "luna park" messo in piedi dal collettivo "Giovani contro la Meloni", rimasto attivo per circa un'ora, offriva la possibilità di cimentarsi in una sorta di ruota della fortuna, in un gioco in cui centrare dei birilli con le facce dei principali protagonisti del nuovo governo (ribattezzato col nome di "acchiappa il ministro") e in una pesca a premi.

I membri del collettivo, che già si erano resi protagonisti nei giorni scorsi di eventi pubblici per contestare l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, avevano anticipato le proprie intenzioni tramite social network. "Ironizzando su ministri, ideologie e programmi di governo" , hanno dichiarato gli organizzatori del luna park, "proporremo vari giochi, come la 'ruota della fortuna', in cui si può vincere la caduta del governo, 'acchiappa il ministro', con le figure più discusse degli ultimi giorni, 'salva il diritto', che crediamo sia in pericolo e il classico 'ruba bandiera'" .