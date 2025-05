Missione strategica dedicata al Messico

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani (in foto) è alla guida di una missione di alto profilo in Messico, Paese cardine per l'Italia nell'area latinoamericana. L'obiettivo è chiaro: consolidare un partenariato politico ed economico con una nazione di oltre 130 milioni di abitanti, già primo mercato regionale per l'export italiano, che supera i 6,6 miliardi di euro con ampi margini di crescita.

Tajani aprirà insieme al ministro dell'Economia messicano, Marcelo Ebrard, un importante forum imprenditoriale volto a favorire l'incontro tra imprese e nuove opportunità di investimento. Un'iniziativa che testimonia l'impegno concreto del governo nel sostenere l'internazionalizzazione, anche attraverso nuovi strumenti finanziari di Simest: 300 milioni per investimenti produttivi e 200 milioni per contratti di esportazione in tutta l'area latinoamericana.

Sotto la guida di Tajani, la Farnesina si distingue anche per l'approccio integrato: oltre all'economia, la missione affronta temi cruciali come la cooperazione giudiziaria e la sicurezza. Simbolico il fatto che cada nei giorni della commemorazione della strage di Capaci: il ministro ribadirà il comune impegno nella lotta alla criminalità organizzata, incontrando i vertici della sicurezza messicana e valorizzando il lavoro di Guardia di Finanza e Carabinieri.

Non mancherà la dimensione culturale, altro pilastro della visione diplomatica di Tajani: dalla lectio magistralis alla Unam, dove è attivo un vivace dipartimento di italianistica, alla promozione dell'italofonia, fino alla presenza italiana come ospite d'onore alla Fiera del Libro di Guadalajara nel 2026. Queste iniziative consentono all'Italia di proiettarsi con credibilità nel cuore delle Americhe.