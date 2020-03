La missione di Susanna Ceccardi: in autobus verso la Spagna per salvare italiani bloccati

Ha noleggiato un autobus da 56 posti per arrivare in Spagna, luogo in cui sono rimasti bloccati 50 italiani. Si trovavano a Fuerteventura, nelle Canarie, quando è scoppiata l'epidemia. A prendere l’iniziativa l’eurodeputata, Susanna Ceccardi, ex sindaco di Cascina (Pisa) e candidata alla carica di governatore della Toscana per la Lega. È stata lei stessa ad annunciare questa missione con un videomessaggio su Facebook. Il pullman è partito ieri mattina da Pisa e, secondo le previsioni, recupererà gli italiani oggi all’aeroporto di Barcellona. Ceccardi ha raccontato così la sua azione.

Insieme a lei e, ai tre autisti, anche la dottoressa Gianna Gambaccini (assessore alle Politiche sociali del Comune di Pisa, ndr) che si occuperà di visitare le 50 persone prima di farle salire sull’autobus. Con lei anche l’ex ministro, Gianmarco Centinaio, che in queste ore si sta impegnando tantissimo per sollecitare il governo a riportare tutti gli italiani all’estero a casa. "È una missione difficile, ma fatta col cuore. In questo momento la politica deve attivarsi per aiutare chi ha più bisogno. Noi ci siamo" , commenta la candidata leghista.