La missione di Xi da Vucic e Orbán. "Scriviamo la storia"

«Taiwan è Cina». Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accolto anche con queste parole, oltre che con il tappeto rosso, stendardi con la bandiera cinese in tutta la città e una folla festante, Xi Jinping, arrivato trionfalmente a Belgrado con una delegazione di 400 persone, nel giorno del 25esimo anniversario del bombardamento, per errore, dell'ambasciata cinese nella campagna aerea della Nato contro il Paese allora guidato da Slobodan Milosevic, accusato di un'operazione di pulizia etnica nel Kosovo.

«Taiwan è Cina è scritto nella Carta delle Nazioni Unite. - ha aggiunto Vucic - Allo stesso modo, la Cina sostiene l'integrità territoriale della Serbia, senza alcuna riserva. E sono stati al nostro fianco in ogni momento difficile. Non dimenticate che i nostri amici cinesi sono stati con noi 25 anni fa quando questo Paese veniva bombardato e distrutto. Hanno pagato un prezzo alto con noi: hanno perso alcuni connazionali a poche centinaia di metri da qui».

Xi ha ricambiato descrivendo le relazioni fra Cina e Serbia come una «amicizia di acciaio» e sottolineando come la sua visita oggi apra «un nuovo capitolo nelle relazioni». Con Vucic ha poi firmato una Dichiarazione congiunta sull'approfondimento e il rafforzamento della partnership strategica complessiva. Ieri sono stati sottoscritti 28 accordi intergovernativi e memorandum, fra cui di cooperazione nei settori delle infrastrutture, del commercio, della scienza, della protezione ambientale, tecnologia, cultura, sport e It.

L'aereo di Xi è stato scortato da caccia serbi dopo il suo ingresso nello spazio aereo serbo. Xi proseguirà la sua missione in Europa - che lo ha portato in Francia prima che a Belgrado - a Budapest, per incontrare il Premier Viktor Orban.

Anche con l'Ungheria la Cina ha costruito relazioni strette criticate a Bruxelles.