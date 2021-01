Il mistero del "Recovery Plan". Già approvato prima del Cdm

Il via libera al Recovery Plan è già nero su bianco, ancora prima che il Consiglio dei ministri si riunisca. Lo scoop non arriva da bravi cronisti parlamentari, abili nel raccogliere le intenzioni dei partiti, o da dichiarazioni ufficiali dei leader politici. Ad annunciare la notizia in esclusiva mondiale è lo stesso documento del Recovery Plan, al cui interno è contenuta una previsione degna del miglior Paolo Fox: "Il Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021 - si legge a pagina 11 - ha approvato la proposta di PNRR che costituisce la base di discussione per il confronto con il Parlamento, le Istituzioni regionali e locali, le forze economiche e sociali, il Terzo Settore e le reti di cittadinanza, ai fini dell’adozione definitiva del Piano". Tutto già scritto, 24 ore prima che il Cdm sia aperto. Ma allora che si riuniscono a fare? E a che è servito l'odierno can can di Renzi?

E pensare che ieri il testo era dato ancora in bilico. Per tutto il giorno Renzi, Bellanova e soci hanno lamentato il ritardo dell'esecutivo nel fornire ai partiti il testo da studiare prima dello scontro finale. "Tirino fuori questo benedetto documento perché finora sono solo chiacchiere. Quando arriverà lo valuteremo, se non siamo d'accordo diciamo 'amici come prima, noi le nostre poltrone ve le ridiamo'", diceva inviperito ieri l'ex premier. Il file è arrivato in serata e i diretti interessati hanno avuto circa 24 ore per leggerlo da capo a piedi. Renzi ieri ha aperto uno spiraglio ("nella sostanza approviamo questo benedetto Recovery Plan"), ma Andrea Orlando non dà ancora "l'accordo per fatto". I ben informati sostengono che, dopo le pressioni di Mattarella, Renzi si sia convinto a scindere la battaglia sul piano da quella per il rimpasto: l'ex premier potrebbe dare l'ok al Recovery (o astenersi) e poi ritirare i ministri. Per domani Iv ha già indetto una conferenza stampa: da lì potrebbe aprirsi la crisi al buio.

Ma se ieri le tensioni sul Piano sembravano ancora intense, com'è possibile che al suo interno l'approvazione sia data già per acquisita? Le opzioni sono tre: o i borbottii dell'ex sindaco di Firenze erano solo una scenetta politica (possibile); oppure qualcuno ha cercato di forzare un po' la mano; o ancora si tratta di un modus operandi standard per questo tipo di atti. Nel caso in cui il tavolo saltasse, la bozza verrebbe solo cestinata. Certo è che gli scaramantici toccherebbero ferro, farebbero corna e altri gesti apotropaici: quando c'è di mezzo quel vecchio volpone di Renzi, mai dire "gatto" finché non ce l'hai nel sacco. Non è che porterà sfiga?

Il Piano di Ripresa e Resilienza, così si chiama, vanta un bazooka di 222 miliardi cui vanno aggiunti altri fondi della programmazione di bilanci 2021-26. In totale fanno 310 miliardi di euro, mica bruscolini. Alla Salute vanno 20 miliardi, all'inclusione 21, all'istruzione e alla ricerca 27. E poi Infrastrutture (32 miliardi), rivoluzione verde e transizione ecologica (68 miliardi), digitalizzazione, innovazione e cultura (46 miliardi). Verrà approvato in questa versione?

Quel che accadrà in Cdm è tutto da vedere. Gli attori in campo continuano a lanciarsi bordate. La capogruppo M5S in commissione Sanità, per dire, ha tenuto a precisare che "quando Renzi era al governo" agli settore Salute tagliò "quasi 17 miliardi" di euro. Non proprio un modo per stemperare le tensioni. Il Pd mira ad arrivare all'accordo stasera per poi giocare la partita del rimpasto a bocce ferme. "La via maestra per servire l'Italia - si legge in una nota - è approvare la bozza del Recovery Plan modificata con il contributo delle forze politiche" e rimandare a domani "i problemi aperti" in seno al governo. Funzionerà? "Io vado in Consiglio dei ministri a fare il mio dovere istituzionale e mettere al riparo, da convinta europeista, le risorse europee", assicura Bellanova. Vedremo se tutto andrà come previsto nella bozza del Recovery.