Moderna efficace al 100% sugli adolescenti. Al via la profilassi per i maturandi in Sicilia

Il vaccino Moderna efficace al 100 per cento per la fascia d'età 12/18 anni dopo la seconda dose. Ma anche soltanto dopo la prima la protezione è molto alta: 93 per cento. Dunque per i vaccini mRna si confermerebbe l'efficacia anche in quella fascia d'età che al momento era rimasta completamente scoperta proprio perché non erano ancora state condotte sperimentazioni sufficienti. La Big Pharma comunicherà all'inizio di giugno tutti i dati a sua disposizione relativi ai trial condotti sugli adolescenti sia alla Food and Drug Administration Usa sia agli altri enti regolatori mondiali, compresa ovviamente l'Ema, l'Agenzia Europea per i farmaci, per ottenere l'autorizzazione alla somministrazione. Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna ha sottolineato come il loro vaccino «l'mRNA-1273 sia stato altamente efficace nel prevenire il Covid19 negli adolescenti» dicendosi pure «particolarmente emozionato nel vedere che può prevenire l'infezione da Sars-Cov2».

L'azienda rende noto che a seguito della somministrazione della seconda dose non sono stati osservati casi di Covid, un risultato «coerente con un'efficacia del 100 per cento» che con la sola prima dose scende al 93: un risultato comunque altissimo. Lo studio TeenCOVE ha monitorato circa 3.700 partecipanti di età compresa tra 12 e i 18 anni (non compiuti) negli Stati Uniti.

L'efficacia di Moderna sugli adolescenti potrebbe rappresentare una svolta che renderebbe possibile procedere alla protezione in modo massiccio prima della riapertura delle scuole che rappresenta sempre un'incognita rispetto alla grande massa che si mette in movimento.

Alcune regioni hanno deciso che intanto é necessario proteggere subito i maturandi. La Sicilia oggi dà il via libera alla vaccinazione dei maturandi, su base volontaria e senza prenotazione. L'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, sottolinea che «la Sicilia sarà la prima regione italiana a procedere con la vaccinazione dei maturandi». Gli studenti dovranno essere muniti di un'apposita attestazione di frequenza dell'ultimo anno del ciclo secondario di secondo grado rilasciata dal dirigente scolastico e, se non ancora maggiorenni, dovranno essere accompagnati da almeno un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale.

Nel Lazio le prenotazioni per i maturandi si apriranno il 27 maggio e poi 1,2 e 3 giugno saranno organizzati open day in 70 hub vaccinali.

La campagna vaccinale dunque si allarga e diventa cruciale il contributo che possono dare le farmacie ed i medici di famiglia. L'assessore alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, sottolinea che ieri «sono state raggiunte le 15mila prenotazioni per effettuare il vaccino J&J nelle farmacie del Lazio». Da oggi alle 24 sono anche partite le prenotazioni della fascia di età 43/40 e nel giro di una settimana il Lazio dovrebbe rendere attivo anche il sistema di prenotazione per i medici di base.