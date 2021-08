Modernizzare la Cina con tecnologia e riforme

Da tempo la Cina sta puntando tutte le sue energie su sviluppo economico, incremento del benessere, modernizzazione tecnologica e riduzione delle diseguaglianze. Obiettivi ambiziosi, oggettivamente ostici e non sempre di facile realizzazione.

La lista completa sarebbe in realtà molto più lunga, e coinvolgerebbe praticamente ogni ambito possibile e immaginabile. Ma una sintesi del genere è quanto mai efficace per analizzare le modalità attraverso le quali il Paese è riuscito a passare, in circa 70 anni, da Stato del Terzo Mondo a potenza globale, per giunta con ampi margini di miglioramento. Ma all'orizzonte ci sono altri traguardi da tagliare, strettamente connessi all'approvazione del 14esimo piano di sviluppo nazionale 2021-2025. Il 2035, ad esempio, sarà l'anno in cui la Cina conseguirà risultati di «piena modernizzazione», mentre entro il 2049 l'obiettivo delle autorità coinciderà con la costruzione di un «Paese moderno».

La Cina, infatti, punta a uno sviluppo graduale e progressivo, da conseguire mediante una minuziosa pianificazione, orchestrata nei minimi dettagli. Le riforme che hanno attraversato il Paese negli ultimi anni, non a caso, hanno mirato (e mirano tutt'ora) a prevenire e controllare i rischi sistemici, oltre che ad alleviare la povertà (questo obiettivo sarebbe stato raggiunto da pochi mesi a questa parte), frenare l'inquinamento (gli ultimi dati certificano progressi significativi) e continuare a sviluppare il Paese dal punto di vista economico e sociale.

Da qui ai prossimi anni - se non decenni, data l'attenta programmazione della Cina - la nazione cinese ha intenzione di integrarsi sempre di più con il resto del mondo per promuovere l'innovazione, rafforzare il mercato interno e ridurre la dipendenza tecnologica da alcuni mercati stranieri. Di fatto è questo il cuore della dual circulation, o doppia circolazione, concetto importantissimo inserito nell'ultimo piano quinquennale. a cura di Cinitalia