Monte Bianco, Traforo chiuso dall'1 settembre

Il traforo del Monte Bianco nella galleria tra Courmayeur (Aosta) e Chamonix (Francia) chiude di nuovo, per 15 settimane. L'annuncio è stato dato ieri dal gestore Geie-Tmb: da inizio settembre «inizierà il progetto di rifacimento di due porzioni di volta»: per questo cantiere si renderà necessaria una chiusura totale della galleria «fino alle 17.00 fino a venerdì 12 dicembre 2025, alle 17.00».

Si tratta di lavori di risanamento definiti «profondi» sulla sua struttura, in un arco temporale individuato insieme alle prefetture della Valle d'Aosta e dell'Alta Savoia, ritenendo l'autunno come il periodo meno impattante sul turismo, in particolare per i veicoli leggeri, i primi utilizzatori del traforo (75% del traffico nel 2024) e sull'economia tra le due regioni.

Secondo le stime circa il 90% dei mezzi pesanti si dirigerà verso il Traforo del Frejus, mentre i veicoli leggeri si ripartiranno, in funzione di provenienza e destinazione, tra il Gran San Bernardo, il Frejus e i colli alpini», fa sapere Tmb-Geie. La società che gestisce il Traforo sottolinea come l'obiettivo sia anticipare il più possibile la fine dei lavori «informando per tempo le istituzioni e l'utenza nel caso di un'eventuale riapertura anticipata del traforo». Queste opere, tra il 2024 e il 2025, «rappresentano un investimento complessivo di 50 milioni di euro nella galleria», inaugurata 60 anni fa. Si tratta di «grandi lavori sull'infrastruttura» e che «sono necessari a garantire la sua perennità a lungo termine». «Questi cantieri sperimentali rappresentano la chiave del proseguimento del risanamento», scrive il gestore, secondo cui molto dipenderà dallo studio di una serie di parametri. «Solo al termine di queste fasi che potrà essere determinato più precisamente il proseguimento del risanamento della volta. Si tratterà di individuare la miglior metodologia operativa, in particolare la durata, la tecnologia impiegata, l'impatto della chiusura sul lungo periodo e sugli itinerari alternativi».

L'anno scorso il primo cantiere test sulla volta del traforo - lungo 11,6 chilometri - aveva portato a una chiusura totale dal 2 settembre al 16 dicembre. A fronte dei 600 metri di volta da ricostruire previsti, era stato possibile intervenire su poco più della metà, vale a dire 328 metri.