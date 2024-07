Moody's certifica: Lombardia vola con l'autonomia

Ascolta ora 00:00 00:00

La Lombardia continua a correre più veloce dell'Italia, alla faccia dei disfattisti. E con l'autonomia potrà migliorare ulteriormente la gestione dei servizi. Dati e non chiacchiere, come sottolinea il governatore Attilio Fontana (foto), certificati dall'agenzia Moody's che anche per il 2024 riconosce alla Regione un rating maggiore di quello del Paese. La Lombardia ha un sistema di governance «molto forte», un'economia «ricca e dinamica», un tasso di disoccupazione inferiore alla media nazionale, può contare su una «robusta» liquidità e su un basso profilo di debito. Ma anche su «un sistema sanitario efficiente», nonostante gli attacchi giornalieri delle opposizioni, garantito senza aumentare le tasse ai cittadini. Insomma, Moody's conferma che il posto migliore in Italia per investire è proprio la Lombardia. «Ci viene riconosciuto un sistema istituzionale solido e maturo - esulta Fontana -. Un traguardo figlio dalla voglia di fare e dell'intraprendenza dei lombardi. Numeri e non opinioni che sono la fotografia di una Regione sempre pronta a mettersi in gioco». E che con l'autonomia potrà spiccare definitivamente il volo. Anche Moody's, infatti, rileva che dalla riforma «sarà possibile - spiega Fontana - ottenere efficientamento e miglioramento dal punto di vista dell'erogazione e della gestione dei servizi». L'agenzia, nella sua relazione, si dice pronta a monitorare le modalità di attuazione dei vari accordi bilaterali che ci saranno tra Regioni e governo. Ma riconosce che la Lombardia con l'autonomia «punta a rispondere al meglio alle esigenze del proprio territorio, garantendo al tempo stesso un uso efficiente delle risorse».

Un'altra spallata ai critici arriva sulla Legge 9, conosciuta anche come Piano Lombardia, il mini Pnrr voluto dalla Regione dopo il Covid per creare lavoro, far ripartire cantieri e rivitalizzare l'economia, finito nel mirino delle minoranze e di diverse inchieste giornalistiche perché definito come una sorta di «mancia» per il territorio. «Anche Moody's - mette un punto Fontana levandosi qualche sassolino dalle scarpe - individua come la Legge 9 sia stata uno dei motivi di ripartenza della nostra economia».

Per il vicepresidente e assessore al Bilancio Marco Alparone il giudizio di Moody's «conferma che siamo la locomotiva d'Europa» con una grande programmazione finanziaria: «Quando vedi che ti viene riconosciuta una risposta di efficienza ed efficacia anche nella sanità - conclude - vuol dire che riesci a governare i bisogni dei cittadini nel rispetto del bilancio. Tutti possono amministrare sforando e chiedendo risorse allo Stato. La Lombardia garantisce ottimi livelli di assistenza senza chiedere altri soldi».