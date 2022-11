Moratti in piazza per la pace. Il Terzo Polo la coccola

Letizia Moratti scende in piazza con il Terzo Polo e l'asse Azione-Italia Viva coglie l'occasione al balzo per strizzarle l'occhio in vista delle elezioni regionali in Lombardia. L'ex vicepresidente e assessore della Regione ha preso parte alla manifestazione per la pace lanciata dal Terzo Polo a cui hanno aderito - tra gli altri - anche Carlo Calenda e Matteo Renzi. E così dal Terzo Polo iniziano ad arrivare toni accoglienti e dichiarazioni lusinghiere.

Moratti, intervenuta a margine dell'evento, ha ribadito la sua posizione a favore della pace: " Bisogna decidere da che parte stare e chi sostenere. Una pace senza giustizia non può esistere. Il popolo ucraino è stato aggredito, l'Europa lo sostiene e l'ha sostenuto. Essere qui oggi significa riaffermare un sostegno vero ". Poi, tempestata di domande sulla sua possibile candidatura, si è allontanata senza rispondere ai cronisti presenti.

Renzi: "Candidatura interessante"

Nelle prossime settimane sono attese le decisioni ufficiali del Terzo Polo per quanto riguarda le elezioni regionali. Per Matteo Renzi quella di Moratti sarebbe una " candidatura molto interessante " che darebbe il senso " di un'operazione riformista ". A gestire il dossier delle alleanze sarà Carlo Calenda, che di recente ha lanciato un ultimatum al Partito democratico: o si converge su un pacchetto di intesa per due candidature condivise sia per la Lombardia sia per il Lazio oppure " non si fa nulla ".

A fare l'occhiolino è stato anche lo stesso Carlo Calenda, che ha avuto un colloquio con Moratti: " Hanno detto che c'è Letizia Moratti in piazza. Perché? È una putiniana? È giusto che ci sia, non è facile per lei stare in questa piazza, è evidente ". La deputata Mara Carfagna ritiene che l'ex assessore possa rivelarsi " un valore aggiunto per il Terzo Polo " visto che viene reputato " un profilo di indubbio valore ".

Il ticket Moratti-Cottarelli

Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi di un ticket tra Letizia Moratti e Carlo Cottarelli per le prossimi elezioni regionali in Lombardia. Dagli ambienti di Azione auspicano in un incontro tra i due per riuscire a fare una sintesi. L'economista ha dato la propria disponibilità a correre in presenza di un progetto convincente, ma ha precisato di non essere ancora candidato e ha messo le mani avanti.