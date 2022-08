"Mosca brucia il gas per l'Ue". Dagli Usa armi per un miliardo

«La Russia sta bruciando il gas in eccesso che non esporta nei paesi europei». Lo riporta il quotidiano spagnolo El Mundo citando la televisione finlandese Yle, secondo cui le immagini satellitari del sistema di monitoraggio degli incendi della NASA mostrano le fiamme nella stazione di compressione di Portovaya, di proprietà di Gazprom. Il servizio della NASA mostra incendi non dichiarati vicino alla stazione di Portovaya da metà giugno, cioè dal momento in cui - ricorda il media spagnolo - sono state limitate le consegne del Nord Stream 1. Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accusato la Russia di essere responsabile del blocco della consegna di una turbina per il gasdotto Nord Stream 1 che fornisce il gas all'Europa. La turbina è attualmente in Germania.

Intanto il Pentagono ha annunciato un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 1 miliardo di dollari. Nel nuovo pacchetto ci sono altri sistemi lanciarazzi Himars, che hanno aiutato le forze di Kiev ad attaccare le truppe russe molto oltre la linea di confine, missili terra-aria per la difesa contro aerei e razzi russi, armi anticarro Javelin e munizioni, si legge in una nota del Dipartimento della Difesa. «Oggi, gli Stati Uniti hanno autorizzato il loro più grande pacchetto di assistenza alla sicurezza fino ad oggi per l'Ucraina. Questo pacchetto aggiunge ulteriori munizioni, armi e attrezzature all'Ucraina per aiutare a soddisfare le sue esigenze di sicurezza cruciali mentre difende il Paese», ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.