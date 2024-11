Movimento diviso: siamo come i dem. Conte ha il quorum ma non l'unità

Ascolta ora 00:00 00:00

Una marcia trionfale piatta e tranquilla. Anche lo scoglio del quorum è stato superato. Solo una macchia, per Giuseppe Conte, nella prima giornata di «Nova», la due giorni finale dell'assemblea Costituente del M5s. Una contestazione, una ventina di partecipanti, che urlano «Trasparenza» e «Onestà». Ma la notizia, che vanifica la battaglia di Grillo sull'astensionismo, arriva alla fine della giornata. Conte sale sul palco durante l'intervista di Enrico Mentana e annuncia: «In un momento in cui trionfa la disaffezione per l'impegno politico, abbiamo raggiunto il quorum. È una soddisfazione per tutti, ma soprattutto è la vittoria di chi ha deciso di decidere». Fugate, dunque, le paure di un astensionismo che avrebbe permesso a Grillo di boicottare in scioltezza le votazioni, imponendo di ripeterle. Una facoltà che resta in capo al Garante, ma che ragionano dall'entourage di Conte ora sarebbe svuotata di senso politico. «È il segnale di una base viva, della partecipazione degli iscritti», esultano dal fortino contiano, dove era forte l'apprensione proprio per la paura del non superamento dei fatidici 45 mila votanti. Quorum che è stato anche oggetto di una campagna pro-astensione portata avanti da chi è vicino a Grillo.

Dissidenti che si sono manifestati in mattinata, quando Conte sale sul palco per la prima volta, con la standing ovation da parte della platea che è rovinata dai fischi. I contestatori irrompono nella sala principale del Palazzo dei Congressi dell'Eur, indossano magliette con il logo dei Cinque Stelle e i volti di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Urlano «onestà, onestà» come i grillini delle origini. Chiedono «Trasparenza» nella votazione per l'assemblea costituente. «Siete come il Pd», dicono. Dallo staff di Conte, però, smorzano le rivendicazioni del gruppo, che si definisce «I Figli delle Stelle». «Lo sapevamo che sarebbero venuti», spiegano.

Ma il Pd è il punto su cui, in serata, viene contestato anche Mentana, intento a parlare di campo largo. «Oggi è una bellissima giornata di partecipazione, sono felice che abbiamo raggiunto il quorum», dice l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, che pure, negli scorsi giorni, aveva espresso delle critiche sullo scenario di un'alleanza con Il Pd.

Ora, a Conte, in attesa del gran finale restano gli ultimi due ostacoli. Il primo è l'eventuale improvvisata di Grillo, con corollario di battaglia legale e possibile ostruzionismo. Il secondo è, ben più pericoloso, riguarda proprio i risultati che arriveranno sul capitolo delle alleanze. Nell'entourage di Conte, dopo il superamento del quorum, c'è maggiore fiducia. Ma comunque resta aperto l'interrogativo sul futuro con il Pd. Quel punto di domanda che, negli ultimi giorni, ha fatto dire a Conte che se il M5s non si dovesse posizionare tra i progressisti, lui è pronto a rimettere il suo mandato nelle mani della base. Ma, a serata, dopo giorni di preoccupazioni, è tornato l'ottimismo ai vertici del M5s.

Insieme al dubbio sul quorum è stato frugato anche lo scenario, adombrato nella giornata di venerdì, di una «controscissione» dei contiani in caso di vittoria di Grillo sulla partecipazione al voto. Scenario di una fuga degli uomini vicini all'ex premier, che potrebbe concretizzarsi ancora in caso di bocciatura della definizione di «progressisti» per il nuovo M5s. Ma è grasso che cola, rispetto allo scampato pericolo. Tanto che, poco prima della chiusura dei battenti, un dirigente pentastellato si abbandona all'ottimismo. «Anche la contestazione è stata un dato positivo, vuol dire che siamo una comunità viva».

Ora la scommessa è cercare di riprendere quota nei sondaggi, dopo i flop alle regionali e il continuo calo in tutte le tornate elettorali negli ultimi anni. Ed è questa la sfida più difficile per il nuovo Movimento 5 Stelle di Conte, che nasce in questo weekend romano di Nova.