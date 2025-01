Mr. Tesla ammette su "X" di sognare l'affare con Roma. E cerca un castello in Toscana

Ascolta ora 00:00 00:00

Da una parte coloro che benedicono una collaborazione con chi è detentore di tecnologie più avanzate (ed economiche) di quelle europee. Dall'altra chi fa risuonare l'allarme per la possibile dipendenza strategica da un gruppo privato. Il botta a risposta sul possibile atterraggio di Starlink in Italia continua a occupare la scena e il dibattito politico, con Elon Musk a dettare l'agenda. L'ultimo affondo arriva sempre attraverso un post sul suo social network. Un accordo tra l'Italia e Starlink? «Sarebbe grandioso, altri Paesi in Europa chiederanno di averlo». Elon Musk risponde così su X a Matteo Salvini, che ieri aveva commentato l'ipotesi di una intesa definendola «un'opportunità e non una minaccia». Per il leader della Lega, Musk è «una figura di spicco nell'innovazione globale» e un eventuale accordo con lui per garantire connessione e modernità in tutta Italia non sarebbe un pericolo ma una opportunità: «Confido che il governo acceleri in questa direzione, perché offrire servizi migliori ai cittadini è un dovere».

In realtà al momento di concreto non c'è niente, al di là di un dossier aperto da mesi su una possibile collaborazione tra governo e Space X per la fornitura di sistemi avanzati di sicurezza nelle telecomunicazioni. Ma l'opposizione continua cavalcare la polemica, al di là che ci sia o meno un solido ancoraggio ai fatti. «Meloni riferisca in Parlamento» è ancora il refrain di giornata. Il tema sarà anche al centro del question time di oggi alla Camera, dove il leader di Avs Nicola Fratoianni ha presentato un'interrogazione. Nel centrodestra chi predica prudenza è Forza Italia. «Serve molta prudenza quando si parla di sicurezza nazionale e di dati sensibili. Da parte nostra non c'è alcun no pregiudiziale, ma la richiesta al governo di essere molto cauti», dichiara ad Affaritaliani.it, il portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera Raffaele Nevi. «Bisogna valutare attentamente se c'è la convenienza per il nostro Paese per siglare queste intese, vanno tutelati i dati della privacy degli italiani e va garantita la massima attenzione sulla cybersecurity. Nessuna pregiudiziale di Forza Italia su Musk e le sue aziende, ma massima attenzione», conclude Nevi.

L'interesse di Elon Musk per l'Italia però viene corroborato da altre indiscrezioni che contribuiscono alla suggestione. Il patron di X, Starlink e Tesla, secondo quanto sostiene Il Tirreno, sarebbe interessato all'acquisto di una residenza di prestigio in Toscana. Tra le proprietà nel suo mirino ci sarebbero il castello di Bibbiano a Buonconvento (Siena) e il castello di Montepò a Scansano (Grosseto). La proprietà di Bibbiano ha smentito contatti con Musk, così come il proprietario di Montepò, Jacopo Biondisanti, pur senza escludere un possibile interesse del magnate.

Musk era già stato in Toscana nel 2022, soggiornando nei pressi di Bibbiano, alimentando allora voci di un acquisto. La volontà di Musk sarebbe quella di acquistare una residenza imponente e di rappresentanza che potrebbe diventare il suo quartier generale non solo italiano, ma europeo.