Multe record nel weekend: 4.634 sanzioni, mai così tante

Di assembramenti se ne sono visti tanti tra sabato e domenica, complice il bel tempo, nelle grandi città, al mare e sui monti, dal nord al sud Italia. Comportamenti per lo più sanzionati dalle forze dell'ordine. Nell'ultimo fine settimana si è registrato un record di «multe» da parte della polizia impegnata nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti-Covid. Tra venerdì e domenica sono state sanzionate complessivamente 4.634 persone. Secondo i dati resi noti dal Viminale si tratta del weekend con il maggior numero di multe dall'inizio del nuovo anno. Ma a quanto pare il pugno duro non è servito a frenare gli entusiasmi irresponsabili di chi vuole divertirsi ad ogni costo, anche adesso con le varianti più contagiose che girano.

Su comportamenti come quelli che si sono visti sabato in Darsena, a Milano, che hanno scatenato una polemica politica contro il sindaco Beppe Sala, è intervenuto su Rai 2 Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. «È evidente che ci potranno essere conseguenze, perché il virus corre molto velocemente soprattutto quando ci sono atteggiamenti di questo tipo, senza le mascherine. Ma c'è un problema, quando giustamente si mettono queste misure bisogna poi anche farle rispettare». Sempre a Milano, fa ancora discutere il party - finito sui social - che c'è stato al «The Sactuary», un nuovo spazio inaugurato nell'ex scalo ferroviario a Lambrate. Doveva essere un brunch, si è trasformato in un maxi-assembramento di gente che ballava senza mascherina. «È stato un errore, non doveva succedere. Ora mi augurano la morte», dice Stefano Papa, il fondatore.