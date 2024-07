Muore a 3 anni: l'auto guidata dal papà ubriaco e senza patente

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sentiva protetta tra le braccia della madre, mentre faceva ritorno in auto, guidata dal papà. Ma prima la curva, poi la macchina che sbanda e, infine, lo schianto contro un terrapieno, in via Natta, a Villabate (Palermo). La piccola Aurora, 3 anni, non ha avuto scampo. Sono rimasti illesi, invece, il fratellino gemello, l'altro fratello di 14 anni e i genitori. La tragedia è avvenuta alle 3.30 del mattino di domenica. I carabinieri della Compagnia di Misilmeri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente che sarebbe stato autonomo. Dal racconto del papà, Rosario Brusa, fabbro di 40 anni, i freni della Polo non avrebbero funzionato all'altezza di una curva, ma dopo le analisi effettuate, è risultato che il suo tasso alcolemico era superiore ai limiti consentiti. Quella macchina lui neanche doveva guidarla, visto che gli era stata ritirata la patente e che mancava l'assicurazione. È pure recidivo, dal momento che due anni fa era rimasto coinvolto in un incidente analogo. La famiglia stava tornando da una serata in pizzeria sul lungomare di Aspra. Prima di tornare a casa era andata a prendere il figlio di 14 anni rimasto a piedi con lo scooter elettrico a Ficarazzi, a pochi chilometri da Villabate.

Poco dopo, per cause al vaglio degli inquirenti, il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un terrapieno. La piccola Aurora era ancora viva quando è arrivata l'ambulanza del 118, che ha tentato una corsa disperata verso l'ospedale Buccheri La Ferla. La bambina, però, non ce l'ha fatta. Il pm di turno ha disposto il sequestro della salma e sarà effettuata l'autopsia che rivelerà le cause del decesso. Queste contribuiranno a delineare la dinamica esatta dell'incidente, che è stato ripreso anche da alcune telecamere di videosorveglianza adesso al vaglio dei carabinieri. I genitori sono sotto choc. Il padre rischia l'accusa di omicidio stradale.

Soltanto lo scorso 23 giugno, sulla Palermo-Sciacca, un altro bambino di 16 mesi ha perso la vita in un incidente stradale viaggiando in braccio a una giovane di 20 anni, anche lei deceduta nel sinistro. «Siamo davvero sconvolti - dice il sindaco Gaetano Di Chiara -. Esprimo il cordoglio della comunità. Quanto successo deve fare molto riflettere sui rischi che si corrono quando ci si mette alla guida».