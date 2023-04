Murdoch pagò (tanto) William per evitare una denuncia

La società editrice del miliardario Rupert Murdoch concluse un accordo segreto con il Principe William per archiviare una sua denuncia per intercettazioni illecite. Il risarcimento risale al 2020 e riguarda i controlli illegittimi delle conversazioni di alcuni membri della famiglia reale da parte del Sun e del settimanale scandalistico News of the World avvenuti nel 2000, ma viene resa pubblica soltanto ora perché fa parte della documentazione presentata dai legali del fratello Harry che sta ancora combattendo una battaglia legale con Murdoch.

Il caso è tornato in aula ieri. Pochissimi, per ora, i dettagli sull'accordo concluso con il primogenito di Carlo, si sa soltanto che il Principe di Galles ricevette «una larga somma di denaro» per mettere fine alla disputa. Secondo quanto appreso, ad un certo punto, nel 2012, venne raggiunto un accordo segreto tra la famiglia reale e alcuni dirigenti della casa editrice. Parte dell'accordo prevedeva che i due principi posponessero l'azione legale contro il gruppo editoriale di Murdoch per ricevere poi delle scuse ufficiali. Harry afferma che la famiglia voleva disperatamente evitare che si ripetesse lo scandalo del «Tampongate», quando il Sun ottenne la registrazione di una conversazione privata e molto piccante avvenuta tra il Principe Carlo e l'allora amante Camilla al tempo della loro relazione segreta negli Anni Ottanta. Sempre secondo il principe Harry il Sun non rispettò la sua parte dell'accordo quando, nel 2017, gli vennero chieste delle scuse ufficiali. Ci furono numerosi incontri con le parti che coinvolsero i vertici della compagnia come Rebekah Brooks e Robert Thomson, ma alla fine non accadde nulla. Fu allora che Harry decise di procedere legalmente contro il proprietario del Sun e di News of the World con il pieno sostegno della Regina e di suo fratello William.

Sempre secondo quanto dichiarato dal figlio minore di Carlo, fu invece proprio suo padre a chiedergli di non proseguire nella sua causa, nel 2019, perché voleva essere certo che il Sun supportasse la sua salita al trono e il ruolo di Camilla come Regina consorte.

Harry addossa alle continue intrusioni della stampa scandalistica i suoi problemi mentali e ha spesso affermato che i giornalisti hanno letteralmente distrutto molte delle sue relazioni affettive. Per quanto si sa, al momento, l'unico ad aver ricevuto un cospicuo risarcimento è stato il principe William, ma la compagnia di Murdoch non si è mai scusata ufficialmente con la Regina o con il resto della famiglia per le sue scorribande nella vita personale dei reali. Harry ha spiegato che subito dopo il suo matrimonio fu informato dai legali di Murdoch che non ci sarebbero state dichiarazioni di scusa perché «avrebbero dovuto ammettere che a essere coinvolto nelle intercettazioni non era stato soltanto News of the World (ormai chiuso) ma anche il Sun». Harry intende provare il contrario e se vincerà chiederà un risarcimento per danni in eccesso alle 200mila sterline e un processo di alto profilo programmato nel gennaio del 2024.