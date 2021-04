Musei e teatri "open" solo con la prenotazione

Da oggi in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto saranno svolti esclusivamente «con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale». La capienza consentita «non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala». Dopo la falsa ripartenza di febbraio-marzo, finalmente anche teatri e musei hanno conquistato la fatidica data di riapertura. Via libera quindi a musei, gallerie, complessi monumentali, siti e parchi archeologici, biblioteche e ville, aperti dal lunedì al venerdì ma visitabili anche il sabato e nei giorni festivi dietro prenotazione online o telefonica con almeno un giorno di anticipo. A Firenze aprono oggi gli Uffici e a Roma riaprono il Parco archeologico del Colosseo, i Musei Capitolini, il Mausoleo di Augusto, l'Ara Pacis, il MAXXI, il Pantheon, Castel Sant'Angelo e la Galleria d'arte nazionale moderna e contemporanea. Riapertura dal 27 aprile per il Museo Nazionale Romano e del Museo Etrusco di Villa Giulia e il parco di Ostia Antica. Palazzo Altemps riparte con la mostra di Savinio. I Musei Vaticani hanno annunciato invece che riapriranno al pubblico da lunedì 3 maggio. Il sito sarà aperto da lunedì a sabato ma chiuso la domenica e nei giorni festivi (compreso il 29 giugno, Ss Pietro e Paolo). Obbligatoria la prenotazione online dal sito ufficiale; gli ingressi saranno contingentati e consentiti solo con mascherina che andrà tenuta per tutta la durata della visita, anche negli spazi esterni. All'ingresso verrà misurata la temperatura. Anche in Lombardia riaprono i musei pubblici e privati: il Mudec, la Galleria d'arte moderna e le collezioni del Castello Sforzesco, la Casa museo Boschi Di Stefano, il Museo del Novecento con le mostre di Carla Accardi e Franco Guerzoni, visitabili rispettivamente fino al 22 giugno e al 22 agosto.