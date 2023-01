Nagorno, il nuovo fronte che preoccupa lo Zar

«Basta inquinare, salviamo la natura, salviamo noi stessi». Gli ecologisti azeri - circa duecento persone (giovanissimi e universitari) che si danno il cambio ogni otto ore - manifestano da oltre trenta giorni sulla strada di Lachin mentre l'Armenia li accusa esser mossi da motivazioni politiche. Qui, però, tutti rispediscono le accuse al mittente e preferiscono focalizzarsi sull'ambiente: «Per decenni, gli occupanti armeni hanno depredato queste terre, inquinandole. È arrivato il momento di dire basta», racconta un manifestante. Alla base delle proteste, ripetono fonti azere, una molteplicità di fattori: la strada utilizzata per il traffico illegale di armi, di mine, minerali - oro e rame - sottratti alle miniere azerbaigiane. Ma si parla anche di movimenti illegali di stranieri, soprattutto iraniani. Un altro manifestante, però, confida che l'ambiente è certamente importante ma che c'è pure dell'altro: «Non ce ne andremo finché non lo faranno anche russi e armeni e noi avremo finalmente il controllo delle nostre terre». Attorno ai manifestanti, dietro a una recinzione, sono schierati gli uomini delle forze speciali azerbaigiane. Arma automatica a tracolla e pugnale d'ordinanza alla cintura, gli abitanti del posto li vedono come degli eroi. Sono stati loro, raccontano i cittadini di Shusha, ad aver liberato la città durante l'ultima guerra, la seconda tra Armenia e Azerbaigian. «Per anni», raccontano, «i nostri soldati si sono addestrati per potersi muovere sulle montagne nel modo migliore». Fonti ufficiali azere, che preferiscono rimanere anonime, raccontano che la storia della conquista della città è diventata un caso di studio per Stati Uniti e Singapore.

Sullo sfondo delle manifestazioni sono presenti blindati e soldati russi che si riconoscono, oltre che dalla bandiera, anche dalla vistosa «Z» bianca su sfondo nero sul braccio. I militari russi non sembrano essere interessati a ciò che accade attorno a loro: c'è chi chiacchiera, chi legge un libro e chi è immerso nel telefonino. I soldati di Mosca «circondano» i manifestanti di Lachin e garantiscono, almeno sulla carta, la sicurezza dell'area. Ogni quaranta minuti circa si vedono i mezzi attraversare la strada e i ragazzi che compongono la manifestazione ecologista li lasciano passare. Non si parla di un blocco: «I mezzi russi e quelli della Croce rossa internazionale circolano, così come ambulanze e aiuti umanitari», raccontano i manifestanti.

L'Armenia, che fino a poco tempo fa aveva un solido rapporto con la Russia di Vladimir Putin, recentemente ha iniziato ad accusare Mosca di non riuscire più a garantire la pace in Karabakh. Difficile dire se sia così.

Quello che è certo è che Putin si trova ora impelagato nel conflitto ucraino e stretto nella morsa delle sanzioni. «Sotto l'Unione sovietica, in Azerbaigian c'erano tre basi militari russe», ci racconta una fonte governativa, «ora ci sono solo i soldati nel Karabakh». Si percepisce che quello che è stato il cortile di casa dell'Urss si sta riorganizzando, cercando un rapporto più equilibrato con Mosca, che da un lato sostiene militarmente l'Armenia e dall'altro fa affari con l'Azerbaigian. Gli armeni temono che una nuova guerra possa piombare sulle loro teste. La tensione a Lachin è alta. Basta una piccola scintilla per provocare un grande incendio. «Sono certo che qualcosa potrà cambiare», racconta una fonte azera, «nella prossima primavera o in estate».