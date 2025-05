Napoli saluta i suoi campioni. In 200mila per lo scudetto

Ascolta ora 00:00 00:00

E, per un giorno, imbottigliarsi nel caos di Napoli è stato bellissimo. In migliaia hanno «scortato» i due bus scoperti con gli eroi dello scudetto che ieri hanno attraversato il lungomare Caracciolo. I tifosi hanno così abbracciato i loro campioni dopo il regalo del 4° scudetto. Almeno 200mila persone hanno seguito (perfino via mare con centinai di imbarcazioni) la sfilata, mentre altre decine di migliaia hanno affollato la zona di Chiaia assistendo alla parata attraverso i maxischermi. Un bagno di folla che ha coinvolto una città intera. Applausi e cori per tutti: in particolare i giocatori (che per ore si sono passati la coppa baciandola), il presidente De Laurentiis e l'allenatore Conte, nonostante il possibile addio. Il patron, a chi durante la festa gli chiede lumi, risponde come al termine del match scudetto di venerdì: «I tifosi devono stare tranquilli. Nel futuro ci sarà sempre un Napoli con la capacità di dire la sua. Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare con loro questo meraviglioso percorso». Insomma a decidere deve essere Conte, in attesa di un possibile faccia a faccia con De Laurentiis, forse già oggi. In compenso ormai è certo l'arrivo di Kevin De Bruyne, fuoriclasse belga del Manchester City in scadenza di contratto. Il presidente non si nasconde: «L'ho sentito proprio questa mattina. So che sta cercando casa e ha già bloccato una villa».

Oggi gli azzurri al gran completo, con Conte e De Laurentiis, saranno ricevuti in udienza in Vaticano da Leone XIV.

Mentre la festa tricolore arriva anche in Parlamento, appuntamento stamattina alle 10, in piazza Montecitorio quando deputati e senatori tifosi azzurri iscritti al «Napoli Club Montecitorio» festeggeranno lo scudetto esponendo fuori l'ingresso principale della Camera un maxi-striscione con la scritta «Napoli Campione d'Italia 2024-25».