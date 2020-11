"Negozi aperti e scuola no?": il governo si spacca sulle riaperture

Per quale motivo dovremmo aprire ristoranti, negozi, perfino le piste da sci, e lasciare chiusa la scuola? È notte fonda a Palazzo Chigi, dove sta andando in scena un infuocato vertice di governo sul possibile allentamento delle misure restrittive in vista del Natale. A un certo punto l'intervento di Lucia Azzolina gela letteralmente i colleghi. Il ministro dell'Istruzione, come tutti soddisfatto per il rallentamento dei contagi e per la frenata della curva epidemiologica, si chiede perché nessuno abbia sollevato il tema della riapertura degli istituti scolastici.

Crepe nel governo

A quel punto i ministri si sarebbero spaccati in due schieramenti: aperturisti e rigoristi. Tra i primi rientrerebbe la renziana Elena Bonetti, andata in soccorso di Azzolina. Il Pd, invece, ritiene impossibile pensare anche solo minimamente " fare una battaglia per riaprire le scuole superiori ", soprattutto quando fuori ci sono " file di ambulanze davanti agli ospedali ". È questa la ricostruzione offerta dal Corriere della Sera, che ha sottolineato come il dossier natalizio stia tornando a dividere la squadra giallorossa di Giuseppe Conte.

Tra le fila del Movimento 5 Stelle c'è chi spera nella fine della dad, ovvero la didattica a distanza, già a partire dal prossimo 7 gennaio. Molto più cauto Roberto Speranza. Il ministro della Salute invita tutti alla massima prudenza perché gennaio è ancora lontano ed è impossibile prevedere che cosa accadrà al virus dopo le feste di Natale. Detto altrimenti, prima di riaprire la scuola " dovremo vedere come siamo messi ", ha sussurrato Speranza.

Aperturisti e rigoristi

Abbiamo parlato di due fronti. Ebbene, da una parte troviamo i rigoristi, cioè quei ministri che non intendono andare incontro ad alcun azzardo; dall'altra, gli aperturisti che spingono per ripartire. Nell'ala del rigore rientrano Speranza, Francesco Boccia e Dario Franceschini, per i quali balli e brindisi di Capodanno rappresenterebbero leggerezze imperdonabili nella lotta contro il virus.

Il premier Conte rimane cauto, anche se – sostengono alcune indiscrezioni - vorrebbe offrire a commercianti e ristoratori una boccata di ossigeno prima di Natale, per cercare di far ripartire l'economia. Ma nella lista di chi preme per riaprire troviamo anche altre categorie produttive, come i titolari degli impianti sciistici.

Da questo punto di vista il ministro Federico D'Inca e il responsabile dello Sport, Vincenzo Spadafora, avrebbero insistito per concedere il semaforo verde agli impianti di risalita. Franceschini ha frenato gli animi parlando di prudenza e rigore. Ancora più netta la posizione di Speranza, il cui imperativo categorico è non cedere ai facili entusiasmi. Il rischio, ha fatto capire il ministro, è di sottovalutare lo scenario, come a Ferragosto, contribuendo così a una possibile terza ondata a gennaio.