"I 5S pensano solo alle poltrone...". E la Trenta vuole un suo partito

Togliersi qualche sassolino dalle scarpe, fondare un nuovo soggetto politico e magari provare a mettere il bastone tra le ruote a chi ha impedito il tanto paventato cambiamento. Così Elisabetta Trenta è determinata nel lanciare il suo nuovo partito, dopo l'esperienza negativa con il Movimento 5 Stelle da cui ha preferito uscire in seguito all'eccessivo rinnovamento che di fatto ha snaturato la realtà grillina. Ma la passione e la dedizione non sono finite, visto che l'ex ministro della Difesa si prepara a scendere in campo con una nuova creatura politica.

Le accuse al M5S

La Trenta, in un'intervista rilasciata a Il Riformista, ha lanciato duri moniti all'indirizzo del M5S: ha denunciato che ormai nel gruppo pentastellato " si sentiva parlare solo di posti e di poltrone ". Ma non solo: le accuse riguardano anche tutte quelle piroette dei 5 Stelle, che con il passare degli anni e dei governi hanno finito per disattendere molte delle promesse fatte agli elettori in campagna elettorale. " Arrivati al governo sono diventati la negazione di tutto quello che avevano detto ", sostiene l'ex ministro.

Il partito della Trenta

Ma perché fondare un nuovo partito piuttosto che provare a fare una battaglia interna per cercare di risollevare le sorti del Movimento? La Trenta ha spiegato che non sarebbe fattibile con il nuovo corso targato Giuseppe Conte: " Bisogna uscirne e provare a costruire un soggetto politico che si richiami ai principi di base del Movimento, senza la stessa deriva ". Anche perché va compreso il lato umano e i precedenti personali: " Ho partecipato agli Stati generali, fatto le mie proposte, mi ero candidata per il direttorio. Ma arrivò Grillo a dire di no, che lui si fidava di Conte. Alla faccia del processo dal basso, stanno prendendo in giro loro stessi e gli elettori ".

Non va inoltre dimenticato che dalla diaspora del M5S sono già nati diversi partiti e quello della Trenta è l'ennesimo. Proprio pochi giorni fa è stato presentato il nuovo progetto di "NoI", acronimo di "Nuovi orizzonti per l'Italia". Un Qr code nel simbolo, che ha i colori del Tricolore, per indicare i grandi cambiamenti tecnologici.