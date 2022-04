Nel 40° giorno gli ucraini riprendono terreno al Nord

Nel quarantesimo giorno di guerra, le forze ucraine continuano a recuperare terreno nel Nord, a fronte del ritiro dell'esercito russo, impegnato a consolidare le proprie posizioni a Sud. Dopo la regione di Sumy, i militari russi si sarebbero ritirati anche dalla regione di Zhytomyr. Le forze ucraine sostengono inoltre di aver guadagnato altre posizioni nei pressi di Chernihiv, dove il 70% degli edifici sarebbe stato danneggiato. L'esercito di Kiev rivendica in particolare la riconquista dei villaggi di Kolychivka, Yahidne e Ivanivka, che sarebbero ora in mano del comando operativo «Nord», e sostiene di aver ripreso il controllo di Pripyat, insediamento nei pressi della centrale nucleare dismessa di Chernobyl. Mosca prosegue i bombardamenti sui principali centri urbani. L'amministrazione di Kharkiv riferisce di sette persone uccise e 34 ferite in attacchi in una zona residenziale della seconda città dell'Ucraina.

Altri tre civili sarebbero stati uccisi da un bombardamento sul sobborgo di Dergachi, nei pressi di Kharkiv. Il ministero della Difesa ucraino sostiene che la Russia si stia preparando a lanciare un attacco da Est per impadronirsi proprio di Kharkiv, un progetto che le intelligence occidentali invece escludono, ritenendo invece che Izyum, la città a Sud Est di Kharkiv catturata dopo settimane di combattimenti, verrà utilizzata come base per fare ulteriore pressione sul fronte meridionale. Intanto la lettera Z simbolo per i russi del conflitto in Ucraina si diffonde sempre di più in Russia. A Mosca fa bella mostra su diversi edifici - tra cui il teatro Oleg Tabakov - ma non solo. Appare anche su autobus ed è indossata da tanti cittadini. Si tratta di iniziative di sostegno a quella che dal governo russo è definita non una guerra ma un'operazione militare speciale.