Neonati sepolti nel giardino: Chiara Petrolini va a processo

Sarà processata in Corte d'assise, per accuse gravissime, Chiara Petrolini, la 21enne di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, che ha ucciso i suoi due figli neonati, partoriti senza che nessuno sapesse nulla delle gravidanze e poi sepolti nel giardino di casa. Ieri la gup Gabriella Orsi l'ha rinviata a giudizio e ha fissato la prima udienza del processo il 30 giugno. La giovane, come era stato chiesto dalla Procura, dovrà rispondere di duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla discendenza e soppressione dei due cadaveri. Respinta la richiesta della difesa di riqualificare i fatti nel meno grave reato di infanticidio, escludendo la premeditazione.

Chiara, che è ai domiciliari da settembre, è arrivata al palazzo di giustizia di Parma con un'auto delle forze dell'ordine, insieme al suo difensore, Nicola Tria, entrando da un ingresso laterale. In aula c'era anche il suo ex fidanzato, Samuel Granelli, che non sapeva fosse incinta e si è costituito parte civile. «L'assise è la sede naturale per questo processo», ha commentando con i giornalisti l'avvocato del giovane, Monica Moschioni. Nell'udienza a porte chiuse, durata quattro ore, la difesa avrebbe parlato del tema dell'incapacità di intendere e di volere della ragazza, un tema che sarà senz'altro al centro dell'imminente dibattimento. Agli atti c'è già una consulenza tecnica psichiatrica, depositata dalla difesa, che conclude per una piena incapacità di Chiara, sottolineando il fatto che avrebbe agito in uno stato di profonda alterazione psichica.

È probabile in Assise verrà chiesta una perizia, anche se l'accusa è convinta del contrario e ha già presentato analisi e elaborati specialistici a sostegno della tesi della lucidità dell'imputata: l'aver portato avanti per due volte gravidanze all'insaputa di tutti, l'aver partorito da sola in casa e provocato la morte dei figli, poi sepolti entrambi in giardino, sarebbe poco compatibile con il vizio di mente.