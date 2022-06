Neonato annega nel bagnetto davanti alla mamma

È morto dopo avere ingerito acqua mentre la madre gli faceva il bagnetto un bimbo di soli otto mesi. È successo nel pomeriggio di ieri in un appartamento in via Costantino Baroni, nel quartiere periferico di Milano di Gratosoglio. Non è servito purtroppo il trasferimento del piccolo in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto circa un'ora dopo l'incidente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti delle Volanti, gli investigatori della Squadra mobile, con i colleghi della Scientifica, oltre al pm di turno Francesco Cajani. La tragedia ieri poco prima delle 16. La mamma del bimbo, una donna di 36 anni di origine marocchina, era in casa con lui e altri tre figli. La donna faceva il bagnetto al piccolo, il quale avrebbe avuto un principio di annegamento, che poi l'ha portato alla morte nonostante i soccorsi. Neppure i medici di Bergamo, dove il bambino è stato trasportato in elisoccorso, sono riusciti a salvarlo.

Il pm è arrivato nella casa della famiglia per un sopralluogo e coordinerà le indagini della polizia che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti. La mamma era appunto presente quando il bimbo ha ingerito l'acqua. Non è chiaro per ora come sia potuto succedere. Saranno svolte tutte le verifiche su una eventuale e momentanea mancata sorveglianza del bambino da parte della madre o sull'ipotesi che il piccolo possa essere sfuggito involontariamente al suo controllo. Tuttavia dai primi accertamenti emergerebbe che la causa del decesso è accidentale.

Sempre ieri, a Sant'Andrea in Bagnolo, nelle campagne del Cesenate, un bambino di 12 anni è morto schiacciato dal muletto che stava cercando di guidare. È accaduto nell'azienda agricola della famiglia della piccola vittima. Secondo quanto ricostruito dalle prime indagini, e come riporta la stampa locale, il ragazzino in quel momento era da solo. È salito sul mezzo, è riuscito a percorrere alcuni metri, ma all'improvviso il muletto si è ribaltato finendo addosso al 12enne e schiacciandolo con il proprio peso. Immediati i soccorsi che però non hanno potuto fare altro che costatare la morte del piccolo.