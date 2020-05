Nervi tesi Bellanova-Catalfo: governo in tilt sulla sanatoria

La sanatoria sui migranti clandestini e gli irregolari, proposta da Italia Viva per bocca della ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, sta facendo litigare e non poco la maggioranza giallorossa. Da un lato la renziana (sostenuta anche dal Pd e e da Leu), dall’altro il Movimento 5 Stelle, che in modo abbastanza coeso e omogeneo si è espresso negativamente rispetto all’idea dell’ex sindacalista di regolarizzare di fatto i clandestini e gli irregolari così da adoperarli nei campi agricoli italiani.

"Massima disponibilità alla lotta al lavoro nero ma non accetto che vengano dati dei permessi di soggiorno temporanei perché è lì che si insidia il lavoro nero"

In mattinata Bellanova ha minacciato le dimissioni qualora la proposta venisse bocciata, dicendo che non è al dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali per fare da tappezzeria. Un’uscita forte e piccata in risposta ai "no" dei pentastellati, come quello di, che teme con la sanatoria di rimpolpare ulteriormente il mercato del lavoro nero:

E come Crimi la pensa anche la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, che nella giornata di ieri ha espresso con vigore le sue diffidenze alla collega di governo e la tensione è stata alta e tanta. Catalfo, così come l’intero M5s, non ne vuole proprio sentire parlare. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Stampa, nell’incontro di ieri la grillina si è opposta spiegando che con il progetto della renziana di andrebbe paradossalmente a "saturare il mercato del lavoro" .

Quest’oggi è fissato un incontro a quattro tra Bellanova, Catalfo, Lamorgese – che insieme ai dem e alla sinistra è favorevole alla sanatoria pro irregolari – e Provenzano, ministro per il Sud. I ministri si siederanno al tavolo per fare il punto e cercare – e chissà, trovare – un punto d’inizio o magari anche di accordo da inserire all’interno del decreto di maggio. Un accordo che è quello che ovviamente spera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che per l’ennesima volta si trova a fare da avvocato – non del popolo ma dei partiti che lo sostengono... – per arrivare a una mediazione che salvi la maggioranza stessa, ormai sempre più scricchiolante e traballante (viste anche le recenti uscite di Matteo Renzi).

Bellanova e la sanatoria