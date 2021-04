Nervi tesi in maggioranza, il Cdm sul Recovery slitta ancora

Articolo in aggiornamento

Il Cdm previsto per ieri è stato rinviato a questa mattina alle 10 ma è ulteriormente slittato a causa delle tensioni all'interno della maggioranza. Pare che Palazzo Chigi e il Mef non abbiano ancora trovato la quadra sulle tabelle del Recovery plan e in più la maggioranza è in fibrillazione, soprattutto dalle parti di Forza Italia, Movimento 5 Stelle e della Lega. C'è un nodo politico che ancora non è stato sciolto sul Superbonus al 110% che M5s, Pd e Forza Italia vogliono prorogare fino al 2023. Ma per prolungarlo è necessaria una copertura ulteriore di 10 miliardi che attualmente non c'è ma che Mario Draghi si sta impegnando a garantire ai partiti. Dal fronte Lega, invece, il nodo giunto al pettine è quello dei centri commerciali, che sarebbero dovuti tornare ad aprire il 15 maggio ma che ora, col decreto riaperture in Gazzetta Ufficiale, non hanno più una data di ripartenza.