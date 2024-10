"Nessuno era più vivo di lui". Il ricordo di Jovanotti e dei vip

Ascolta ora 00:00 00:00

«Quando veniva ai miei concerti era una festa», dice Jovanotti di Sammy, ricordando il momento in cui lo prese in braccio al Jova Beach Party davanti a 30mila persone e «fu come se sul palco con me fosse apparso Elvis Presley». Era così Sammy, lasciava il segno in chi aveva la fortuna di incontrarlo. È stato una luce per tanti, nonostante la malattia che lo condannava ad invecchiare «nessuno era più vivo di lui».

La sua morte ha scatenato una valanga di reazioni, a partire da vip e politici che lo avevano affiancato nella sua battaglia per far conoscere la progeria. L'artista toscano lo considerava un «fratellino», così lo chiamava sui social: «Ci eravamo sentiti giorni fa per darci un appuntamento quando sarei passato dal nord-est e stamattina immagino Sammy che dice sarà per un'altra volta ragazzi». Su Facebook il cantante ricorda «la sua intelligenza, la sua passione, la cultura e la capacità di armonizzare conoscenza scientifiche ad una fede incrollabile, il suo humor formidabile e la sua mente colorata». Era tanto speciale Sammy da ricevere, anni fa, quando ancora andava a scuola, la telefonata di Papa Francesco, al quale aveva scritto una lettera per complimentarsi della schiettezza con la quale si rivolgeva alla gente.

Nel 2015 era salito sul palco di San Remo, quando a condurre era Carlo Conti: «Fu un incontro fantastico per me e per tutti gli italiani - ricorda il presentatore - perché Sammy con la sua intelligenza, con la sua energia, con la sua simpatia e positività ci insegnò in pochi minuti cosa vuol dire superare le difficoltà, cosa vuol dire non arrendersi, cosa vuol dire raggiungere i propri obiettivi ma soprattutto cosa vuol dire vivere». Il medico Carlo Santucci, compagno di tanti progetti di Sammy, piange la morte di un amico che ha profondamente cambiato la sua esistenza. Al Corriere della Sera lo descrive come una persona che non si piangeva mai addosso e che nonostante sapesse di non avere molto da vivere non smetteva mai di fare programmi e organizzare viaggi. Tutta la categoria dei medici lo ringrazia, per bocca del presidente della federazione degli ordini, Filippo Anelli: «Grazie Sammy Basso per la tua vita, per il tuo esempio come uomo, rappresentante dei pazienti, ricercatore».

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, vorrebbe intitolargli una scuola: «Un ragazzo meraviglioso, un esempio per tutti», dice commosso. Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova dove si era laureato è addolorata: «Di Sammy Basso chiunque può ricordare il grande impegno pubblico nell'opera di sensibilizzazione sulla sua patologia, malattia tanto rara quanto lo era la sua personalità. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo di persona ricorda quel mix di caratteristiche che lo contraddistingueva: ragazzo gentilissimo, dotato di una smisurata energia e voglia di vivere, determinato nel perseguire i suoi obiettivi». Anche dopo la laurea triennale in Scienze Naturali e quella in Biologia Molecolare, il 28enne non aveva lasciato l'università: «Più volte è venuto a raccontare la sua situazione ad altri studenti: sapeva coinvolgerli, mostrando tutta la sua empatia, dignità e coraggio nel modo con cui ha affrontato, sempre con il sorriso, una patologia debilitante».

Giorgia Meloni parla di Sammy come di «un esempio straordinario di coraggio, fede e positività». «Ha affrontato ogni sfida con il sorriso - continua la premier - dimostrando che la forza d'animo può superare qualsiasi ostacolo. Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri rimarranno per sempre un modello da seguire».

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ricorda la sua filosofia di vita: «Sottolineava che non serve essere perfetti per fare qualcosa, insegnandoci che tutti possono fare grandi cose e lo ha dimostrato con la sua vita».