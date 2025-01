New Orleans, auto sulla folla. "Voleva fare un massacro"

Ascolta ora 00:00 00:00

La festa per salutare il nuovo anno a New Orleans si è trasformata in un incubo di terrore e sangue dopo che un uomo ha travolto la folla con un pick-up lanciato a tutta velocità uccidendo almeno 10 persone e ferendone altre 35. La tragedia è avvenuta intorno alle 3.15 del mattino locali, quando le celebrazioni per il 2025 erano ancora in corso: il killer, identificato come il 42enne Shamsud Din Bahar Jabbar, si è schiantato con il veicolo nella famosissima Bourbon Street, nel cuore del quartiere francese, poi è sceso e ha iniziato a sparare, ingaggiando uno scontro a fuoco con gli agenti della polizia e ferendone almeno due, prima di essere colpito a morte. Era «determinato a compiere una carneficina», hanno affermato le autorità, mentre l'Fbi ha confermato che sta indagando la strage come un «atto di terrorismo». Precisando che nel pick-up e in altri punti nella zona sono stati trovati ordigni esplosivi improvvisati, che ora sono all'esame del Bureau.

Il presidente Joe Biden, che ha immediatamente chiamato la sindaca della città, LaToya Cantrell, ha affermato che «non c'è giustificazione per la violenza di alcun tipo e non tollereremo alcun attacco a nessuna delle comunità della nostra nazione». La strage è avvenuta nella strada più famosa del quartiere rinomato per la vita notturna, una zona turistica piena di bar e ristoranti e affollata di persone, ma un residente che si trovava a Bourbon Street ha detto alla Cnn che le barricate meccaniche in acciaio non erano state posizionate prima dell'attacco. «Avevano solo quelle arancioni fragili che si possono abbattere con un dito, e abbiamo pensato che fosse un po' strano», ha aggiunto. Le barricate in acciaio sono state utilizzate dal 2017 in seguito all'attacco con un veicolo l'anno precedente a Nizza, in Francia, e ai vari incidenti stradali causati da guida in stato di ebbrezza a Bourbon Street.

«Questa mattina un individuo ha guidato un pick-up contro la folla uccidendo diverse persone e ferendone altre decine - sono state le prime dichiarazioni dell'Fbi - Il soggetto ha quindi affrontato le forze dell'ordine locali ed è ora deceduto». L'attacco è avvenuto solo poche ore prima di uno degli eventi sportivi più importanti della città, il Sugar Bowl del football universitario, che era in programma tra le squadre di Notre Dame e della University of Georgia ieri sera. A raccontare i momenti drammatici della strage sono stati diversi testimoni, come Kimberly Stricklin e il marito, arrivati a New Orleans da Mobile, Alabama. Stavano attraversando Canal Street verso Bourbon Street quando hanno visto il pick-up accelerare improvvisamente davanti a loro: «Ci è voluto solo un momento per rendersene conto, è stato spaventoso, sembrava una scena di un film dell'orrore», ha affermato la donna, spiegando di aver sentito le urla di una persona ferita: «Non riesco a dimenticare le grida di quella ragazza».

«Tutto quello che ho visto è stato un veicolo che si lanciava contro tutti sul lato sinistro del marciapiede - ha aggiunto Kevin Garcia, 22 anni - Un corpo mi è volato addosso».

Mentre Jimmy Cothran, che vive a New Orleans da 15 anni, ha detto alla Cnn che è uscito sul balcone del locale dove si è rifugiato con un amico e ha «contato 8 corpi tra cui quello di una donna sul marciapiede in posizione contorta, un uomo schiacciato e una ragazza che poco prima stava ballando in strada, con il ventre straziato. Scene che non potrò mai dimenticare».