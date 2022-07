"Niente Barbie alle bambine". La nuova battaglia della Boldrini

A leggere le dichiarazioni fatte da Laura Boldrini, sembra che in Italia in questo periodo i partiti non sappiano di cosa parlare. Come se non ci fosse lo spettro di una crisi di governo, o l'inflazione galoppante, o una guerra nel cuore dell'Europa, la crisi economica ecc. ecc. No, sembra che in Italia ci si annoi a tal punto che i politici, pur di parlare, siano costretti a dare indicazioni ai genitori su quali giocattoli far usare ai propri figli. Ebbene sì, la piddina Boldini si è lasciata andare a esternazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, sia per contenuti che per il momento storico nel quale sono state fatte.

" È la cultura che deve cambiare: bisogna iniziare nelle scuole a cambiare a non dare alle bambine le pentoline e le Barbie ma a farle sognare in grande e dare anche a loro le astronavi e il meccano smettere a queste distinzioni. C'è un lavoro enorme da fare ", ha detto Laura Boldrini a margine di un convegno lo scorso sabato. Il video è stato rilanciato da Matteo Salvini: " Boldrini e Pd, se non ci fossero bisognerebbe inventarli ". Probabilmente, l'esponente dem è rimasta ferma a molti, moltissimi anni fa e da decenni non si aggiorna su quali siano i giochi per i bambini. A riportarla in una dimensione realista ci ha pensato Laura Ravetto, che ha commentato: " Volevo comunicare alla Boldrini che io da piccola avevo Barbie astronauta. Forse l'esponente Dem, presa dalle sue battaglie ideologiche, non si è accorta che anche le Barbie hanno imparato a pensare in grande ". La deputata della Lega, responsabile del dipartimento Pari opportunità del Partito, ha fatto notare all'ex presidente della Camera che, forse, ad avere stereotipi è lei, non i genitori che assecondano le richieste delle proprie figlie e dei propri figli.