Niente extraprofitti, si autotasseranno i banchieri

Una doppia strada. È quella che il governo sta seguendo nei confronti delle banche e di tutti gli altri settori che hanno beneficiato di condizioni eccezionalmente favorevoli che ne hanno spinto i profitti cui il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intende chiedere un contributo. Nel caso degli istituti di credito, secondo fonti vicine al dossier, si starebbe pensando, da una parte, a una sorta di anticipo di cassa sulle imposte che il sistema versa quotidianamente allo Stato sia direttamente sia come sostituto d'imposta sia come esercente abilitato alla raccolta degli F24. L'obiettivo è ottenere tra i 2 e i 4 miliardi per chiudere il cerchio della manovra per la quale si punterà anche su spending review e taglio delle spese fiscali. Insomma, nessun prelievo sugli extraprofitti come temuto.

Dall'altro lato, però, si valuta una sorta di misura simbolica per manager e protagonisti della finanza. In particolare, si cercherebbe di dare applicazione estensiva a un'antica previsione del salva-Italia del governo Monti, ossia la tassazione di bonus e stock option in ambito finanziario. La vecchia norma prevedeva un'addizionale Irpef del 10% ogniqualvolta i premi pagati in azioni o in denaro avessero superato tre volte la retribuzione annua. Più di recente, invece, la tassazione aggiuntiva riguarda l'intera differenza tra premio e retribuzione quando il primo sia comunque superiore alla seconda. A giugno 2023, infine, una sentenza della Cassazione ha stabilito che il prelievo non riguarda solo la finanza (banche, fondi, società di intermediazione, ecc.) ma tutti i settori industriali ove sia presente una holding che investe non solo nell'attività tipica ma anche in ambito finanziario, cioè praticamente tutte le imprese medio-grandi. Se la norma venisse in qualche misura approvata, non ci sarebbe possibilità di equivoco considerato che non sempre la Suprema Corte ha seguito la medesima linea giurisprudenziale. Per quanto l'Agenzia delle Entrate già prescriva alle aziende di effettuare trattenute all'uopo.

Il gettito è difficile da stimare in quanto nella vecchia versione si attestava a qualche centinaio di migliaia di euro, a seconda dell'andamento macroeconomico (migliore l'economia, migliori gli utili, maggiori i bonus).