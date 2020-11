No al lockdown, stop sbarchi e riaprire le attività: le proposte del centrodestra

Il centrodestra alla Camera presenta una risoluzione unitaria in seguito alle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm che dovrebbe essere varato entro mercoledì. Il presidente del Consiglio ha ribadito in Aula la disponibilità a collaborare con le opposizioni anche dopo il no arrivato da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini all'istituzione di un tavolo di confronto permanente: " Se ci fossero ripensamenti, la proposta rimane immutata ". Al governo è stato chiesto di " modificare radicalmente " la strategia fino ad ora utilizzata per contenere la diffusione del Coronavirus, " inaugurando una pianificazione di interventi di medio e lungo termine che possano instaurare una gestione della situazione epidemiologica trasparente e consapevole ". L'intento è quello di evitare altre chiusure " arbitrarie e improvvise " come quelle dettate dagli ultimi decreti.

Andrebbe dunque scongiurata " la prospettiva di un secondo lockdown nazionale ". Per evitare una serrata generale si potrebbe procedere al recupero dei " ritardi accumulati sul fronte del rafforzamento del servizio sanitario nazionale " magari mediante il potenziamento delle terapie intensive e il riordino della rete ospedaliera, potenziando l'assistenza sanitaria territoriale e domiciliare " stanziando ulteriori risorse affinché nelle Regioni, compatibilmente con il quadro clinico del paziente, possano essere garantiti i tamponi, gli esami e le terapie, direttamente a domicilio del paziente ". Si chiede poi di porre rimedio alle problematiche di carattere amministrativo che stanno ostacolando la disponibilità dei trattamenti sperimentati con successo nel corso della prima ondata dellepidemia, " agevolando la diffusione della terapia a base di plasma iperimmune e promuovendo, presso lAifa, un riesame della decisione presa con riguardo al principio attivo idrossiclorochina, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche ". Sul fronte dei trasporti la maggioranza è sollecitata ad adottare iniziative per il potenziamento del trasporto pubblico locale per garantire un adeguato distanziamento su tutti i mezzi pubblici, " anche attraverso la stipula di convenzioni con gli operatori privati, al fine di garantirne l'operatività in condizioni di sicurezza per i relativi utenti e operatori ".

Stop a clandestini e Ong

L'esecutivo giallorosso viene impegnato ad attivare specifiche e immediate misure " per il controllo delle frontiere marittime e terrestre e delle acque territoriali nazionali ", prevedendo pure " il divieto di ingresso, transito e sosta di Ong straniere e non " e impedendo ai cittadini provenienti da paesi terzi l'ingresso illegale in territorio italiano. In tal senso sarebbe fondamentale implementare e migliorare gli accordi bilaterali con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori irregolari, aumentare il numero e la capacità dei centri di permanenza per il rimpatrio " e assicurare in ogni caso il trattenimento degli immigrati irregolari qualora non possa essere disposto il loro tempestivo ed effettivo allontanamento dal nostro Paese ". Tra le varie richieste anche quella di effettuare test obbligatori " per chi arriva dall'estero con momentanea sospensione degli accordi di Schengen ".

Riaprire attività in sicurezza

Nella risoluzione presentata alla Camera dai capigruppo della Lega (Riccardo Molinari) Fratelli d'Italia (Francesco Lollobrigida), Forza Italia (Mariastella Gelmini) e Noi con l'Italia (Maurizio Lupi) si legge la proposta di consentire la riapertura delle attività produttive in base a protocolli di sicurezza e non in base a codici Ateco, permettendo così l'esercizio di tutte le attività commerciali (inclusi bar, ristoranti, palestre e piscine) " che possano garantire l'applicazione dei protocolli di sicurezza ".

Sì ai voucher

Oltre a chiedere la tempestiva pubblicità dei verbali del Comitato tecnico-scientifico " assicurando un dialogo costante dello stesso anche con i rappresentanti del mondo produttivo e lavorativo ", il centrodestra vorrebbe arrivare alla sospensione del decreto Dignità e alla reintroduzione dei voucher " per tutti i settori, compresi i voucher familiari ", per dare alle imprese la possibilità di " sostituire la forza-lavoro assente perché contagiata dal virus o in quarantena e proseguire la propria operatività ".

"Il centrodestra c'è per l'Italia"