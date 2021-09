No vax, l’affondo di De Luca: "A Napoli due panzoni…"

Quella del sarcasmo, come tutti sanno, è una qualità che caratterizza fortemente il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Qualità che ha reso molto popolare l’esponente del Pd. Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì il governatore non esita a compiere battute per commentare fatti di attualità e personaggi.

L’ultima "sparata" compiuta dal dem è contro il popolo "No vax" e "No green pass" che da qualche giorno manifesta anche a Napoli. "Ci sono scempiaggini che purtroppo dobbiamo ascoltare" , ha affermato De Luca.

Ma questo è solo l’inizio di una serie di battute. Il governatore, in particolare, ha messo nel mirino anche i manifestanti che nel pomeriggio di mercoledì si sono ritrovati dinnanzi alla Stazione Centrale della città partenopea per contestare l’entrata in vigore del green pass per i viaggi su alcuni mezzi di trasporto.

"La manifestazione? Erano in due… ma manco erano manifestanti… a Napoli erano due panzoni di sessant'anni in piazza a protestare, forse erano due che avevano mangiato una pizza fritta ed erano lì per digerire…" . Al momento non si sa cosà pensa di queste parole Raffaele Bruno, segretario del Movimento Idea Sociale, uno dei contestatori che, coerente con le sue idee, è sceso in strada a protestare con il Tricolore.

Dalle battute De Luca è, poi, passato a concetti espressi in modo più serio. Il governatore ha parlato anche di persone scettiche in maniera giustificata, almeno all'inizio della campagna vaccinale. Dubbi che il presidente della Regione ha attribuito alla comunicazione istituzionale a livello nazionale: "Tra chi non si vaccina ci sono persone che hanno preoccupazioni legittime, frutto della comunicazione sgangherata che arriva da Roma, ministero della Salute e commissariato Covid. Di fronte a queste preoccupazioni abbiamo il massimo rispetto e abbiamo fatto lavoro di persuasione, anche io ho avuto preoccupazione" .