"Noi fondamentali per il governo"

È lo stesso Silvio Berlusconi ad annunciare in mattinata la sua indicazione come nuova presidente dei senatori di Forza Italia. Una investitura accompagnata da un pubblico attestato di stima di fronte alla platea degli eletti azzurri a Palazzo Madama.

Presidente Licia Ronzulli, è più soddisfatta della nomina a capogruppo o delusa della mancata indicazione nella squadra di governo?

«Delusa? E perché mai? Sono assolutamente entusiasta che il Presidente Berlusconi, che ringrazio, abbia ritenuto di indicare il mio nome alla guida del gruppo al Senato. Essere stata eletta all'unanimità è per me motivo di grande orgoglio e sono pronta a mettermi al lavoro e a ricambiare la fiducia che i colleghi hanno riposto in me».

C'è stato davvero il rischio di presentarsi divisi alle consultazioni o addirittura di dare un appoggio esterno al governo?

«Ho letto tante falsità in questi giorni. Il centrodestra è e resterà unito. Abbiamo vinto le elezioni e abbiamo non solo il diritto ma anche il dovere di governare. La cosa importante è andare avanti coesi nell'interesse del paese e degli italiani. Ed è quello che stiamo facendo».

Dopo il vertice di ieri ci sono punti che attendono ancora di essere chiariti nel rapporto con Fratelli d'Italia?

«Non c'è nulla da chiarire, quello con Fratelli d'Italia è un rapporto consolidato all'interno di un'alleanza solida che ci ha visto vincere le elezioni tutti insieme. Alcune incomprensioni in questa fase sono fisiologiche».

Con quale criterio verranno scelti i ministri di Forza Italia? Indicazione da parte dei vertici azzurri o condivisione con il presidente del Consiglio?

«Questo dossier è nelle mani del Presidente Berlusconi che, come è ovvio che sia, è in contatto con Giorgia Meloni. Tutto il centrodestra è al lavoro per dare all'Italia una squadra di governo in grado di rispondere alle grandi questioni che da tempo aspettano di essere affrontate e risolte, ma anche per superare le emergenze, su tutte quella energetica, con cui sono alle prese gli italiani».

Qual è lo stato di salute di Forza Italia e del gruppo al Senato? Quali obiettivi si prefigge in questo nuovo incarico?

«Sia il partito che i gruppi parlamentari sono più uniti che mai e sono determinata a salvaguardare questo stato di cose che per me è sempre stata una priorità. C'è un grande fermento in questi giorni e dopo la formazione del governo l'attività parlamentare partirà a pieno regime. Siamo pronti a impegnarci al massimo e a fare la nostra parte in una maggioranza in cui siamo assolutamente fondamentali».