"Non ci muoveremo da qui". Le ong sfidano così il governo italiano

L'Italia non arretra sui migranti e continua a tenere il punto fermo: le ong non avranno più le porte spalancate. Alla nave della ong Humanity 1 era stato notificato un ultimatum da parte del governo per lasciare il porto ma il comandante ha deciso di iniziare un braccio di ferro contro il Viminale e di non obbedire allo Stato in cui la sua nave è entrata con autorizzazione provvisoria. E così, come rivelato da Angelo Bonelli, sia la Humanity 1 che la Geo Barents, di un'altra ong e battente bandiera norvegese, hanno ricevuto la prima reazione da parte del governo italiano: una sanzione.

La Ong tenta il braccio di ferro con l'Italia sui migranti

" Una sanzione di 50mila euro, se non lasciano il porto di Catania, è stata notificata alle due navi delle Ong ", ha detto il co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli. La mail è stata notificata a Humanity 1, che l'ha resa nota, ma da Medici senza frontiere che gestisce Geo Barents non c'è stata conferma alla notizia. " Non ci muoveremo da qui, non lasceremo il porto ", ha detto ai giornalisti Till Rummenhohl, capo delle operazioni di ricerca e soccorso di Humanity 1. Quindi, ha aggiunto: " Non lasceremo il porto finchè non sarà sbarcata ogni singola persona dalla nave ".

L'avvocato italiano della Ong fa sapere: " Il 6 novembre scorso ha avuto notificato il decreto interministeriale che disponeva la nave dovesse lasciare il porto dopo avere ultimato lo sbarco. Ma capitano ed equipaggio hanno deciso disattendere perché non hanno alternative ". Il legale ha fatto anche sapere di aver inoltrato domanda di protezione internazionale per i migranti rimasti a bordo e non solo, perché è stata avanzata anche la richiesta di sospensione del provvedimento.

Intanto Sos Humanity ha presentato un ricorso al Tar di Roma contro i provvedimenti del governo, perché a loro dire violerebbero " il diritto internazionale e italiano ". In un successivo comunicato della ong si legge: " Sos Humanity chiede lo sbarco immediato dei restanti 35 sopravvissuti a bordo di Humanity 1 e sta intraprendendo un'azione legale contro l'ultimo decreto del governo italiano ".

L'avvocato chiude a ogni possibilità di trattativa e alza un muro contro il governo: " Il decreto dei ministeri non sarà ottemperato dal capitano, al momento non c'è alcun'altra notifica da parte della procura nè dai ministeri. Stiamo in attesa, come in altri casi potrebbe esserci una rivalutazione da parte del ministero in autotutela ".

La lezione di Carlo Nordio alle Ong

Nel momento in cui l'Italia ha iniziato a far valere la propria sovranità dopo anni di lassismo e buonismo propagandistico, le Ong ora alzano la voce. Ma l'Italia sta operando nel pieno rispetto della legge, come ha sottolineato anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: " Per quanto riguarda la gestione dei migranti il trattato di Dublino è chiarissimo: la gestione deve essere fatta dallo Stato di primo accesso. E se una nave straniera in acque internazionali accoglie dei migranti, lo Stato di primo accesso è quello di bandiera di quella nave ".