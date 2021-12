"Non era un eroe". Alla mamma di Willy Monteiro il premio Atreju 2021

Sul palco di Atreju 2021, la festa di Fratelli d'Italia, è salita anche la mamma di Willy Monteiro, il giovanissimo ragazzo massacrato di botte per la cui morte sono in carcere i fratelli Bianchi. Giorgia Meloni ha deciso di invitare sul palco della manifestazione anche Lucia Monteiro Duarte, alla quale è stato consegnato il premio Atreju 2021. " Non mi piace pensare a Willy come ad un eroe. Lui voleva bene ai suoi amici e amava l'amicizia. Era un ragazzo normale come tutti e che si impegnava per avere un futuro migliore. Purtroppo è andata cosi ", ha detto la signora Monteiro Duarte sul palco di Roma, dimostrando una grande forza d'animo.

Lucia Monteiro Duarte ha ringraziato Giorgia Meloni per l'invito, che contribuisce a mantenere alta l'attenzione sulla vicenda di Willy e su quella di tutti i ragazzi morti senza nessun motivo, vittime di una violenza insensata. E infatti la signora, dal palco di Atreju, ha aggiunto: " Volevo dirle che con me porto nel cuore tante mamme che hanno perso i loro figli ". Pietro Senaldi, direttore del quotidiano Libero presente come ospite della serata, ha però voluto sottolineare che " quello di Willy è stato un gesto eroico e questo premio gli rende onore ".

La scelta di portare sul palco la madre di Willy per consegnarle il premio va vista anche in quest'ottica, perché bisogna sempre tenere accesi i riflettori su casi come questo, in modo tale da non dimenticarli mai.