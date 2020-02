Renzi provoca: "Cacciami". E Conte: "Non penso a un ter"

"Ho una responsabilità di governo, sono andato davanti al Parlamento e a cittadini per chiedere la fiducia per realizzare un programma. Secondo voi sarebbe normale lavorare a un Conte-ter?" . Così Giuseppe Conte smentisce i rumors circa un possibile terzo incarico come presidente del Consiglio, sostenuto da una nuova maggioranza priva di Italia Viva e Matteo Renzi, ormai in rotta sia col premier sia con Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Leu.

A margine della presentazione del Piano per il Sud a Gioia Tauro, il premier ha aggiunto: "Sono qui per realizzare il programma per il quale ho chiesto la fiducia al Parlamento e ai cittadini. Un Conte-ter? Orizzonti futuri non mi appartengono" . Dunque, ha così continuato: "La politica che ci piace offre un lavoro di squadra, un lavoro operoso ed un impegno sincero ed autentico che non si fa distrarre dalle polemiche, che offre leale e piena collaborazione" . Parole che hanno un destinatario chiaro: l'ex rottamatore. Renzi ha infatti deciso di "rompere" con l'esecutivo sulla prescrizione, ma è sembrato più un pretesto che altro.

L'inquilino di Palazzo Chigi ha poi lasciato partire un'altra frecciata all'alleato: "Non personalizziamo, io non ho problemi con Renzi come con altri leader, ma non li avrò mai. Se devo lavorare per realizzare un programma di governo è una sfida così importante, una tale responsabilità politica e morale che lo realizzerei mettendo da parte personalismi, simpatie e antipatie. Con chiunque. Io sono portato a guardare il bene comune…" . Difficile però credergli fino in fondo: non sembrano esservi più i margini per ricucire con i renziani.