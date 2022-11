"Ha un piglio maschile". L'ultima assurdità della Fornero contro Meloni

" Io sono Giorgia, sono una donna... ". E meno male che la Meloni lo aveva esclamato a gran voce, rivendicando quel titolo identitario con forza. A pieni polmoni. Oltre agli slogan, la leader di Fratelli d'Italia ha sempre dato testimonianza di emancipazione femminile con la propria storia. Unica donna a capo di un partito, la prima nella storia italiana a diventare premier. Ma non è bastato. Il fatto di essere di destra, probabilmente, ha fatto sì che quel dato di genere non venisse appieno riconosciuto come modello e che alla diretta interessata venisse sempre rimproverato di non fare abbastanza. In questo vizio d'analisi è caduta oggi anche Elsa Fornero.

Le accuse della Fornero

Intervenendo stamani al "Forum Elle Active" a Milano, l'ex ministro ha bacchettato il premier. All'intervistatore Corrado Formigli, che le chiedeva se un presidente donna potesse facilitare la soluzione dei problemi femminili nel mondo del lavoro, ha risposto: " Questo non è un tema di Giorgia Meloni, diciamolo tranquillamente, non mi sembra che lei metta questo come una differenziazione che in qualche misura deve essere valutata rispetto a ciò che fa ". Peccato che la leader di Fratelli d'Italia avesse da sempre posto la questione delle donne proprio in riferimento all'occupazione, difendendo il loro diritto alla carriera pur senza rinunciare alla maternità o alla famiglia. Lo aveva fatto anche in prima persona, durante la sua gravidanza nel 2016, quando si era candidata a sindaco di Roma, fronteggiando critiche e ostilità. " Uno Stato giusto metterebbe tutte le imprese nelle condizioni di poter sostenere le donne nel non dover scegliere se essere madri o lavoratrici ", aveva dichiarato lo scorso febbraio. Ma la Fornero forse era distratta.

I fatti che la smentiscono

" Non ho mai sentito una sua affermazione in cui lei rivendicasse il suo essere donna ", ha proseguito l'economista davanti al pubblico di studenti e ospiti. In questo caso il già citato tormentone (" Sono Giorgia, sono una donna "), unito alla recente replica di fuoco a Debora Serracchiani, sarà risuonato nelle orecchie di molti come una smentita a quelle parole. " Lei dice 'io sono qui perché ho fatto questo percorso, perché mi hanno votata' ed è vero, lei è stata molto votata, ma non penso che voglia attribuire una dimensione di genere al governo ", ha aggiunto Elsa Fornero, sostenendo che la Meloni " affronta i problemi e lo fa con piglio decisamente maschile ".