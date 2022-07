"Non si vieti agli italiani di votare"

«Considererei molto grave se gli alleati di centrodestra si prestassero addirittura senza Mario Draghi a portare avanti questa legislatura assieme al Pd e a impedire agli italiani di votare». Giorgia Meloni nei giorni caldi della crisi torna a chiedere con forza di percorrere come unica strada quella che porta alle urne.

«Il racconto delle elezioni come le cavallette, come una delle sette piaghe d'Egitto, non lo condivido. Se anche questo governo dovesse finire, presumo che resterebbe in carica fino alle prossime elezioni» dice intervistata da Corriere.it. «Considererei scandaloso mettere insieme il quarto governo di fila calato dall'alto con partiti che non condividono niente, solo per far vivacchiare la legislatura».

La leader di Fratelli d'Italia torna a rivendicare il proprio diritto a guidare il governo, in caso di vittoria del centrodestra e di primato del suo partito all'interno della coalizione. «Abbiamo sempre avuto delle regole. Se le stesse regole che valevano per la Lega e Fi non dovessero valere per Fdi sarebbe un problema. Ma confido che saranno le stesse, non vedo perché dovrebbero cambiare». Giorgia Meloni si dice convinta che il centrodestra stia insieme «per compatibilità e non per necessità». E sottolinea che «quando l'esperienza di governo dovesse dichiararsi chiusa, come io spero, dovremo tornare a vederci». Con una postilla: «I prossimi vertici dovrebbero tenersi in sede istituzionali, con ordini del giorno e concludersi con decisioni. Perché se si dovesse andare a votare a ottobre non avremo tempo da perdere in riunioni più conviviali che operative»