Non solo Evangelista, Renzi convince gli scontenti grillini

Elvira Evangelista, uscita dal Movimento 5 Stelle, perché non in sintonia con i diktat dall’alto provenienti dalla segreteria Conte, aderisce a Italia Viva. La pentastellata resta solo due giorni nel gruppo misto e trova nel partito di Matteo Renzi la dimora dove continuare l’attività politica in quel di Palazzo Madama.

Le ragioni della decisione sarebbero dovute soprattutto alla visione giustizialista del M5s. La senatrice, in una nota, dichiara come “sia nel ruolo di membro della Giunta per le elezioni e le immunità che in quello di componente della Commissione Giustizia, ha provato più volte disagio per quella doppia morale che contraddistingue il Movimento in merito alle questioni giudiziarie. Basti osservare l’atteggiamento tenuto sull’indagine che riguarda Beppe Grillo, dove improvvisamente si sono riscoperti garantisti” .

Parole che si ritrovano con quanto dichiarato nella giornata di ieri dall’ex capogruppo dei democratici al Senato ed esponente di spicco della corrente Base Riformista, tra l’altro ex renziano, Andrea Marcucci. L’uso della giustizia teso ad abbattere il nemico di turno, pertanto, si starebbe rivelando la goccia che fa traboccare il vaso del malcontento grillino.

Bastano, infatti, solo quarantotto ore al giglio fiorentino per convincere Evangelista a sposare la sua causa moderata. Un tentativo che riesce fin dal principio e che nel giro di pochissime ore potrebbe vedere coinvolti anche altri colleghi, soprattutto al Senato, dove non traspare la massima unità tra vertici e parlamentari.

L’avvocatessa sarda, inoltre, non è la sola fuoriuscita pentastellata a sposare la causa renziana. Stessa sorte era toccata non molto tempo fa a Flora Frate, campana entrata a Montecitorio con il M5s nel 2018 e poi abbagliata in quel di dicembre dal verbo fiorentino.