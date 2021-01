"Ora vogliono far fuori Conte?" ​Per la grillina finisce malissimo

Il governo Conte bis è caduto, metaforicamente mentre Barbara Lezzi è caduta, letteralmente. La senatrice fa parte della base più integerrima e pura del Movimento 5 Stelle, quella che vede coinvolta anche Danilo Toninelli. Sono i grillini della prima ora, quelli che non hanno molta confidenza Luigi Di Maio e con la frangia filogovernativa che vede coinvolto anche Vito Crimi. Non sono allineati a questo nuovo grillismo e i più maligni dicono sia perché non sono stati coinvolti nella formazione del governo Conte bis. Eppure, soprattutto Barbara Lezzi, è una voce importante all'interno del Movimento 5 Stelle ed è per questo motivo che appena i giornalisti ne hanno la possibilità la bloccano per chiederle le sue percezioni e tastare, così, gli umori all'interno del MoVimento.

Questi sono giorni cruciali per il governo e, di conseguenza, per il Movimento 5 Stelle. Oggi sono iniziate le consultazioni al Quirinale, dove Sergio Mattarella ha incontrato Maria Elisabetta Casellati e Roberto Fico. Dopo aver sentito i due presidenti del Senato e della Camera, il presidente della Repubblica si è consultato anche con il presidente emerito Giorgio Napolitano. Il presidente della Camera è colega di partito di Barbara Lezzi e quindi, da un certo punto di vista, con la salita di Roberto Fico le consultazioi per il Movimento 5 Stelle sono di fatto già cominciate. Comprensibile qundi l'interessamento dei cronisti nei confronti dei pentastellati e anche di Barbara Lezzi, che è stata raggiunta dai giornalisti nei pressi del Senato, in piazza San Luigi dei francesi.

Inevitabile la domanda su Matteo Renzi, dalla quale Barbara Lezzi si è smarcata con relativa facilità, richiamando uno dei suoi post sui social in cui ha rimarcato il suo " mai con Renzi ". La pentastellata ha poi continuato: " E qual è l’alternativa? L’ho scritto ". L'umore di Barbara Lezzi non certo affabile, perché probabilmente infastidita dai giornalisti che, ancor di più in un momento come questo, sono impegnati nel loro lavoro. La senatrice quindi cerca di smarcarsi dalla stretta dei giornalisti, corre via e cerca di seminare i cronisti che però non demordono. Non vuole parlare, probabilmente teme di essere fraintesa e in questo momento ogni parola ha un peso importante. Le trattative sono serrate e gli equilibri troppo fragili per poter rischiare incidenti politici.